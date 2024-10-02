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Самолет российской делегации сменил курс из-за закрытия неба над Ираном

Самолет российской делегации во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, следовавший в Катар, развернулся и сел в Минеральных Водах. Решение о смене курса было принято из-за закрытия воздушного пространства Ирана после ракетной атаки по Израилю.

Дмитрий Чернышенко направлялся в Катар для участия в третьем саммите Диалога по сотрудничеству в Азии (ДСА), который запланирован на 2–3 октября. Помимо зампреда правительства на борту самолета находились министр спорта Михаил Дегтярев, замминистра экономического развития Максим Колесников и другие члены делегации.

Специальный борт российской делегации, как сообщает «РИА Новости», вылетел из Москвы около 19:00 мск. Прилет в катарскую столицу Доху ожидался в 0:30 мск. ТАСС пишет, что решение о смене курса было принято на подлете к Ирану. Экипаж сообщил, что в связи закрытием воздушного пространства страны самолету придется уйти на дозаправку в Минеральные Воды.

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Вечером 1 октября Иран запустил в сторону Израиля около двухсот баллистических ракет. Средства противовоздушной обороны сработали практически над всей территорией страны. Израиль и Иран объявили о закрытии своих воздушных пространств. Аналогичное решение приняли Иордания и Ирак.

Подробнее — в материале «Ъ» «Война мутного дня».

Милена Костерева

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