Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Сбер» приостановил прием заявок на выдачу IT-ипотеки

Сбербанк приостановил прием заявок и запись на сделки по IT-ипотеке из-за исчерпания лимита на программу. По той же причине в середине сентября кредитная организация приостановила запись на семейную ипотеку.

«Банк возобновит прием заявок в случае выделения нового лимита. По ранее подписанным кредитным договорам кредиты клиентам будут выданы в полном объеме»,— говорится в сообщении пресс-службы «Сбера», которое приводит ТАСС.

По данным «Домклик», в сентябре доля банка по IT-ипотеке составила 70%. За время действия программы с июля 2022 года Сбербанк выдал около 32 тыс. кредитов на 262 млрд руб. В июне банк уже приостанавливал выдачу IT-ипотеки, но возобновил ее с 21 августа. 18 сентября «Сбер» приостановил запись на семейную ипотеку, в рамках которой он выдал больше всех льготных кредитов — более 2,8 трлн руб.

Подробнее о льготных ипотечных программах — в материале «Ъ» «На льготной ипотеке нашли ''темные пятна''».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...