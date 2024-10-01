«Сбер» приостановил прием заявок на выдачу IT-ипотеки

Сбербанк приостановил прием заявок и запись на сделки по IT-ипотеке из-за исчерпания лимита на программу. По той же причине в середине сентября кредитная организация приостановила запись на семейную ипотеку.

«Банк возобновит прием заявок в случае выделения нового лимита. По ранее подписанным кредитным договорам кредиты клиентам будут выданы в полном объеме»,— говорится в сообщении пресс-службы «Сбера», которое приводит ТАСС.

По данным «Домклик», в сентябре доля банка по IT-ипотеке составила 70%. За время действия программы с июля 2022 года Сбербанк выдал около 32 тыс. кредитов на 262 млрд руб. В июне банк уже приостанавливал выдачу IT-ипотеки, но возобновил ее с 21 августа. 18 сентября «Сбер» приостановил запись на семейную ипотеку, в рамках которой он выдал больше всех льготных кредитов — более 2,8 трлн руб.

Подробнее о льготных ипотечных программах — в материале «Ъ» «На льготной ипотеке нашли ''темные пятна''».