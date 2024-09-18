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Коммерсантъ FM
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Сбербанк исчерпал лимиты на семейную ипотеку и приостановил выдачу займов

Сбербанк (MOEX: SBER) приостановил выдачу семейной ипотеки по новым заявкам. Причиной стало исчерпание лимита по льготной государственной программе.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В пресс-службе «Сбера» подтвердили «Ъ», что средства, выделенные правительством, исчерпаны. Запись на новые займы по программе приостанавливается с 18 сентября. Это не коснется клиентов, которые уже записались на сделку.

Сбербанк продолжает принимать заявки по семейной ипотеке. «Запись на сделки будет возобновлена после выделения дополнительного лимита»,— сообщила пресс-служба. Сбербанк выдал по семейной ипотеке 43,3 тыс. кредитов после перезапуска программы в июле 2024 года. Их сумма составила около 237,1 млрд руб.

Семейная ипотека действует с 2018 года, в июле 2024 года ее перезапустили с новыми условиями. Она распространяется на семьи, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью или на семьи с двумя несовершеннолетними детьми. Также субсидированная ставка распространяется на отдельные регионы. В рамках программы можно взять ипотеку на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома. Ставка по программе составляет 6%.

О том, как решения властей скажутся на рынке ипотеки,— в материале «Ъ» «Без льгот не растет».

Леонид Уварчев

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