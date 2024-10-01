Глава города-спутника Нижнего Новгорода может возглавить Самару

По информации ряда источников «Ъ-Волга», 2 октября городская дума Дзержинска Нижегородской области должна собраться на внеочередное заседание, где будет рассмотрен вопрос о сложении полномочий градоначальника Ивана Носкова. Чиновник уже написал заявление об уходе с должности после предложения занять аналогичный пост в Самаре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юлия Волкова, Коммерсантъ Фото: Юлия Волкова, Коммерсантъ

Иван Носков руководит вторым по величине городом Нижегородской области с ноября 2018 года. До этого он работал в администрации Нижнего Новгорода и Иркутска.

Действующая глава Самары Елена Лапушкина в настоящее время находится в отпуске. Информацию о возможной отставке чиновницы в мэрии официально не подтверждают.

После вероятной отставки Елены Лапушкиной будет создана конкурсная комиссия по отбору кандидатур на пост главы Самары. Далее пройдет собеседование с каждым из соискателей, по итогам которого определят троих лидеров. Новый градоначальник будет выбран из них на заседании городской думы.

Елена Лапушкина стала главой Самары в декабре 2017 года. До этого она руководила Железнодорожным районом города. Ее кандидатура была поддержана большинством голосов на заседании гордумы. Спустя пять лет она была единогласно избрана на второй срок. Чиновницу называют креатурой экс-губернатора Дмитрия Азарова. Ее неоднократно критиковали за неудовлетворительную работу общественного транспорта, проблемы с благоустройством и вывозом снега в зимний период. Несмотря на общественный резонанс и многочисленные жалобы, жители городских окраин по-прежнему испытывают серьезные трудности, пользуясь автобусами ООО «Самара авто газ», работающими на муниципальных маршрутах. К деятельности данной организации неоднократно возникали вопросы и у прокуратуры.

В сентябре текущего года подал в отставку Николай Ренц, глава Тольятти, второго по величине города Самарской области. Как и Елена Лапушкина, чиновник регулярно подвергался критике со стороны общественников и депутатов.

Евгений Чернов