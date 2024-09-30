Мэрия Самары опровергла информацию о переходе Елены Лапушкиной на другую работу

В мэрии Самары официально опровергли информацию о том, что глава города Елена Лапушкина покинула свой пост и переходит на другую работу. «В настоящее время она (Елена Лапушкина — «Ъ-Волга») находится в отпуске. Информация об отставке не соответствует действительности»,— сообщила «Ъ-Волга» руководитель управления информации и аналитики администрации Самары Елена Рыжкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В понедельник, 30 сентября, появилась информация, что Елену Лапушкину назначат уполномоченным по правам человека в Самарской области. Официального подтверждения этого кадрового решения не было. О вероятной отставке чиновницы сообщалось после ухода Дмитрия Азарова с поста главы региона.

Елена Лапушкина стала главой Самары в декабре 2017 года. До этого она руководила Железнодорожным районом города. Ее кандидатура была поддержана большинством голосов на заседании гордумы. Спустя пять лет она была избрана на второй срок. Депутаты гордумы поддержали ее кандидатуру единогласно.

Самарскую градоначальницу называют креатурой экс-губернатора Дмитрия Азарова. Во время выступления перед конкурсной комиссией в декабре 2017 года Елена Лапушкина рассказала, что планирует основывать свою работу на четырех целях «Стратегии социально-экономического развития Самары до 2025 года». Первая цель — развитие человеческого потенциала, социального пространства личности, повышение уровня и качества жизни населения. Однако госпожу Лапушкину позже неоднократно критиковали за неудовлетворительную работу общественного транспорта, проблемы с благоустройством и вывозом снега в зимний период. Несмотря на общественный резонанс и многочисленные жалобы, жители городских окраин по-прежнему испытывают серьезные трудности, пользуясь автобусами ООО «Самара авто газ», работающими на муниципальных маршрутах. К деятельности данной организации неоднократно возникали вопросы и у прокуратуры.

Андрей Сазонов