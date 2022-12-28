Безальтернативный выбор

Главой Самары на второй срок избрана Елена Лапушкина. Депутаты гордумы поддержали ее кандидатуру единогласно. В конце минувшей недели вместе с Еленой Лапушкиной конкурсная комиссия рекомендовала на пост мэра проректора МИР, депутата гордумы Павла Чумака. Всего в отборе приняли участие 15 человек, тогда как в 2017 году на аналогичный конкурс было подано 46 заявок. На этот раз имена участников до последнего дня не назывались. Помимо Елены Лапушкиной среди них не было соответствующих должности мэра ­кандидатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутаты городской думы единогласно поддержали кандидатуру Елены Лапушкиной на пост мэра Самары

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Депутаты городской думы единогласно поддержали кандидатуру Елены Лапушкиной на пост мэра Самары

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Победителем конкурса на пост главы Самары стала Елена Лапушкина. Депутаты городской думы единогласно поддержали ее кандидатуру. Госпожа Лапушкина будет управлять городом еще пять лет. Соответствующее решение принято на заседании гордумы 27 декабря.

В конце минувшей недели вместе с Еленой Лапушкиной конкурсная комиссия рекомендовала на пост мэра проректора МИР, депутата гордумы Павла Чумака. Всего в отборе приняли участие 15 человек. К собеседованиям допустили 13 претендентов: один из заявителей не явился и не уведомил комиссию о своем отсутствии, второй не предоставил полный пакет необходимых документов. В 2017 году на конкурс на пост мэра Самары было подано 46 заявок.

Конкурсный отбор кандидатов на должность главы Самары стартовал в ноябре. Документы для участия принимали с 14 ноября по 14 декабря включительно. При этом имена участников до последнего дня не назывались. Помимо Елены Лапушкиной среди них не было соответствующих должности главы города кандидатов. В конкурсе, в частности, участвовали врач-невролог Сергей ­Трехин, оператор технических установок на КНПЗ Владислав Юрченко, предприниматель Павел Кабаев, председатель правления ТСЖ «Жизнь» Александр Денисов, гендиректор ООО «Волгоэлектрогрупп» Александр Краснов, водитель автомобиля в ООО «Спецстрой» Александр Соловьев и пять безработных.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, поздравляя Елену Лапушкину с победой, отметил большой вклад администрации Самары в благоустройство общественных пространств.

Значительное развитие, по словам губернатора, получила транспортная инфраструктура: «В городе ремонтируются и строятся новые дороги, мосты и развязки. Заметны усилия по развитию образования — дошкольного, среднего и дополнительного. Появляются новые и обновляются имеющиеся учреждения здравоохранения, культуры и спорта. Появившиеся с опережением намеченных сроков новые объекты, такие как мостовые переходы, развязки, Дворец спорта и так далее, создают нужную динамику развития города».

Дмитрий Азаров предложил Елене Лапушкиной в следующем году сконцентрировать внимание на развитии исторического центра Самары: «Я рассчитываю, Елена Владимировна, уважаемые коллеги, что на городском уровне несмотря на все сложности будут созданы, актуализированы дополнительные программы по развитию исторического центра, которые, бережно сохраняя историческое и культурное наследие, создадут условия для развития этой важнейшей для всех нас территории».

Во время выступления перед конкурсной комиссией Елена Лапушкина рассказала, что планирует основывать свою работу на четырех целях «Стратегии социально-экономического развития Самары до 2025 года». Первая цель — развитие человеческого потенциала, социального пространства личности, повышение уровня и качества жизни населения. По словам госпожи Лапушкиной, одна из главных задач по этой цели — развитие системы общеобразовательных школ и детских садов. За последние пять лет в городе построены две школы. Очередность в детсады за пять лет снизилась в шесть раз, с 15,4% в 2018 году до 2,6% в 2022 году. За этот период построено семь детсадов. На сегодня в Самаре дети от трех до семи лет полностью обеспечены местами в детсадах, сообщила мэр.

Еще одна цель переизбранного главы — пространственное развитие и повышение качества городской среды. Мэр планирует повысить качество жилой застройки, доступность соц­объектов, создать инклюзивные пространства, благоустраивать территории и прочее. «В ходе реализации цели одной из основных линий является расселение граждан из аварийного жилья. …За пять лет новое жилье получили почти 3 тыс. семей»,— отметила Елена Лапушкина.

Елена Лапушкина указала, что концепция развития города основывается также на цели развития гражданского общества и местного самоуправления. Также глава города указала на необходимость развития электронных сервисов, расширения использования платформы «Госуслуги. Решаем вместе» «для того, чтобы жителям было удобно высказываться по вопросам развития ­города».

В декабре этого года истек пятилетний срок полномочий действующего мэра Елены Лапушкиной. Она была избрана на эту должность 26 декабря 2017 года. Ранее госпожа Лапушкина возглавляла администрацию Железнодорожного района. В администрации она начала работать в 1992 году в должности председателя комитета по делам молодежи. До этого была инженером в Куйбышевском машиностроительном объединении «Металлист». На должность главы Железнодорожного района Елену Лапушкину назначил в июле 2013 года нынешний губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, занимавший на тот момент пост мэра Самары. В декабре этого года госпожа Лапушкина стала членом Госсовета РФ.Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Ранее в беседе с «Ъ» многие депутаты положительно оценивали работу Елены Лапушкиной на посту мэра. Они отмечали, что высока вероятность того, что ее изберут на новый срок. Так, депутат Госдумы от Самарской области Михаил Матвеев считал, что вероятность избрания Елены Лапушкиной на новый срок равна 99%: «Просто нет смысла губернатору в сложившейся ситуации искать нового управленца, вводить его в курс дела. Для этого у Лапушкиной должны быть серьезные проколы, которых у нее нет. Она является продвиженцем Азарова. Критика в отношении Лапушкиной не связана с ее профнепригодностью. Тут вопрос в бедственном финансовом положении МСУ и в несамостоятельности. Лапушкина не является политической фигурой и самостоятельным руководителем. Она полностью зависима от губернатора. Есть много решений, которые вызывают недовольство жителей в отношении мэра, но решение принимают в самарском белом доме. Поэтому не приходится требовать от нее, чтобы она сумела что-то улучшить: у нее нет денег, она несамостоятельный ­человек».

Ани Айвазян