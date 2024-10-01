Композитора Вячеслава Добрынина похоронят на Троекуровском кладбище 4 октября

Советского и российского композитора и певца Вячеслава Добрынина похоронят на Троекуровском кладбище Москвы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, похороны артиста пройдут в пятницу, 4 октября. Эту же информацию подтверждает источник «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

О смерти Вячеслава Добрынина сообщила сегодня, 1 октября, его супруга Ирина. Композитору было 78 лет. Последние несколько лет артист уже не выступал после нескольких перенесенных инсультов. Последний раз он появлялся на публике на юбилейном концерте Льва Лещенко в «Крокус Сити Холле» 1 февраля 2022 года.

Композитор наиболее известен песнями, написанными в соавторстве с поэтом Леонидом Дербеневым: «Прощай», «Кто тебе сказал», «Все, что в жизни есть у меня» и многими другими. Песни на музыку господина Добрынина исполняли Алла Пугачева, Михаил Боярский, Лев Лещенко, Михаил Шуфутинский и прочие известные артисты.

Евгений Белоусов