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Композитора Вячеслава Добрынина похоронят на Троекуровском кладбище 4 октября

Советского и российского композитора и певца Вячеслава Добрынина похоронят на Троекуровском кладбище Москвы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, похороны артиста пройдут в пятницу, 4 октября. Эту же информацию подтверждает источник «РИА Новости».

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

О смерти Вячеслава Добрынина сообщила сегодня, 1 октября, его супруга Ирина. Композитору было 78 лет. Последние несколько лет артист уже не выступал после нескольких перенесенных инсультов. Последний раз он появлялся на публике на юбилейном концерте Льва Лещенко в «Крокус Сити Холле» 1 февраля 2022 года.

Композитор наиболее известен песнями, написанными в соавторстве с поэтом Леонидом Дербеневым: «Прощай», «Кто тебе сказал», «Все, что в жизни есть у меня» и многими другими. Песни на музыку господина Добрынина исполняли Алла Пугачева, Михаил Боярский, Лев Лещенко, Михаил Шуфутинский и прочие известные артисты.

Евгений Белоусов

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