Полковник Фролов с правосудием закончил

Генпрокуратура не смогла добиться ужесточения приговора бывшему заместителю начальника «банковского» управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ полковнику запаса Дмитрию Фролову и экс-акционеру банка «Кредитимпэкс» Георгию Шкурко, осужденным за получение и дачу взяток на сумму более 87 млн руб. Для обоих обвинение в апелляции настаивало на реальных сроках в 14 и 11 лет соответственно с крупными штрафами в 174,2 млн руб. каждому, а также на конфискации у Дмитрия Фролова виллы в Италии. Но вышестоящий суд, отменив приговор лишь бывшему полковнику, ничего в его судьбе не изменил, оставив на свободе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывшего высокопоставленного сотрудника ФСБ Дмитрия Фролова от уголовной ответственности освободили, но не реабилитировали

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Бывшего высокопоставленного сотрудника ФСБ Дмитрия Фролова от уголовной ответственности освободили, но не реабилитировали

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

На заседании 2-го Западного окружного военного суда сменившая гособвинителя Милану Дигаеву прокурор Екатерина Фролова (она получила известность после одного из дел Алексея Навального) просила отменить приговор Московского гарнизонного военного суда от 4 июня. Тогда суд переквалифицировал действия 54-летнего Дмитрия Фролова с получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и, назначив ему шесть лет колонии, освободил от наказания за сроком давности. Одновременно был снят арест с имущества фигуранта, включая виллу в Италии стоимостью €2,1 млн, на обращении которой в доход государства настаивало обвинение.

Также суд обязал возвратить изъятые у Дмитрия Фролова при обыске пять часов стоимостью 8,3 млн руб., серебряные погоны за 200 тыс. руб. и пять золотых слитков общим весом 50 г.

Второй подсудимый — 61-летний бывший акционер «Кредитимпэкса» Георгий Шкурко — получил четыре года и восемь месяцев колонии, которые уже отсидел, а потому вышел на волю. Его действия суд также переквалифицировал — с дачи взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) на покушение на дачу взятки (ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Суд согласился с версией следствия о том, что полковник Фролов по просьбе акционеров «Кредитимпэкса» крышевал банк, у которого ЦБ выявил сомнительные операции с контрагентами. Это могло привести к отзыву лицензии. С октября 2007 года по июль 2013 года банкиры ежемесячно передавали офицеру по €100–150 тыс. за общее покровительство. А всего, по подсчетам СКР, он через Георгия Шкурко получил в соответствии с курсом ЦБ 87 млн 146 тыс. руб. Лицензию у «Кредитимпэкса» ЦБ РФ отозвал лишь в мае 2014 года. Летом 2013 года полковник Фролов был уволен из ФСБ в связи с утратой доверия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Георгий Шкурко

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Георгий Шкурко

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Ранее он проходил по одному делу вместе с бывшими коллегами подполковником ФСБ Кириллом Черкалиным и полковником Андреем Васильевым, оказавшимися собственниками большого количества имущества. Всем троим вменяли в вину мошенническое хищение доли компании «Юрпромконсалтинг» стоимостью 637 млн руб. Согласившийся признать вину во взяточничестве и мошенничестве Кирилл Черкалин в 2021 году получил семь лет и уже вышел по УДО.

В конце того же года пошел на прекращение дела за сроком давности и Андрей Васильев. Полковник Фролов согласился с прекращением дела по данному эпизоду только в мае текущего года, впрочем так и не признав вину.

В апелляции и он, как банкир Шкурко, отрицал участие в коррупции. Так, Дмитрий Фролов утверждал, что «Управление "К" СЭБ ФСБ (занимается контрразведывательным обеспечением банковской сферы.— “Ъ”) не имело права давать указания сотрудникам ЦБ и его Московскому главному территориальному управлению (МГТУ), в ведении которого находился "Кредитимпэкс"». По его словам, вверенное ему управление ФСБ никогда не курировало работу МГТУ, которое было в сфере УФСБ по Москве и Московской области.

В этой связи акционерам банка не было смысла платить ему деньги. Воздействовать на процесс проверки банка, вмешиваться или предотвратить отзыв лицензии он не мог, утверждал Дмитрий Фролов. Стоит отметить, что именно поэтому суд ранее и переквалифицировал действия отставного чекиста с получения взятки на мошенничество, так как в его служебные полномочия не входили функции, за которые, как установило следствие, ему платили банкиры.

«Обвинение не доказало мой умысел на совершение преступлений — такого умысла не могло быть в принципе, поскольку я не обладаю приписываемыми мне полномочиями,— не сдавался в апелляции Дмитрий Фролов.— Преступлений я не совершал, факта получения денег не было, и он не был доказан».

Георгий Шкурко был краток. Он заявил, что за пять лет следствия и судебного процесса «растерял все остатки здоровья» и просил его полностью оправдать.

В свою очередь, прокурор Екатерина Фролова, настаивая на отмене приговора и сроках в 14 и 11 лет, просила взять фигурантов под стражу в зале суда. Заседавшая по несколько минут, но в течение двух дней (30 октября и 1 октября) тройка судей в итоге приговор отменила. Но лишь в отношении Дмитрия Фролова. Она констатировала, что при рассмотрении дела были допущены «существенные нарушения уголовно-процессуального закона» — правда, не уточнила какие. Однако поскольку десятилетний срок давности по вмененному Дмитрию Фролову эпизоду истек еще 16 июля 2023 года, то его от уголовной ответственности освободили. Это является нереабилитирующим основанием. Будут ли осужденные обжаловать такое решение в кассации, адвокаты обещали сказать после консультаций с доверителями.

Мария Локотецкая