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Объединение водных видов продолжило тренд слияния федераций

В российском спорте в ближайшее время завершится одна из самых масштабных и внезапных реформ, которую он когда-либо переживал. Она заключается в объединении федераций по «смежным» видам спорта. Вслед за теми, что отвечали за виды гимнастические, в структуру-гигант сольются водные — плавание, синхронное плавание, водное поло и прыжки в воду. А министр спорта РФ Михаил Дегтярев, который выглядит главным идеологом процесса, усиливающего, на его взгляд, управленческую вертикаль в отрасли, пообещал, что такая же судьба ждет как минимум лыжные жанры и организации, курирующие различные разновидности гребли.

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников намерен избираться в руководящие органы объединенной федерации по водным видам спорта

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников намерен избираться в руководящие органы объединенной федерации по водным видам спорта

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников намерен избираться в руководящие органы объединенной федерации по водным видам спорта

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

О том, что четыре российские спортивные федерации, контролирующие водные виды, сольются в единую структуру, объявил Владимир Сальников, президент Федерации плавания России, наиболее крупной из них. Кроме нее в новое образование войдут организации, отвечающие за синхронное плавание, водное поло и прыжки в воду. Придуманная модель соответствует международной. На мировом уровне водными видами также управляет одна федерация — World Aquatics.

Владимир Сальников, комментируя слияние, сказал, что оно «позволит создать более сильную и скоординированную структуру, способную эффективно развивать наши спортивные дисциплины».

Кроме того, на его взгляд, оно «поспособствует не только консолидации ресурсов и упрощению административных процедур, но и повышению качества тренировочного и соревновательного процессов», назвав происшедшее «логичным продолжением процесса интеграции».

Объединенную гимнастическую федерацию возглавит гендиректор РЖД

Под началом процесса он имел в виду только что случившееся с другим «блоком» федераций и видов — гимнастическими. Эти пять организаций — Федерация спортивной гимнастики России, Федерация прыжков на батуте России, Федерация спортивной акробатики России, Всероссийская федерация спортивной аэробики и Всероссийская федерация художественной гимнастики — уже завершили объединение и даже получили президента. Им во вторник на безальтернативной основе был избран не кто-то из спортивных функционеров, а глава РЖД Олег Белозеров. В «водной» федерации президентские выборы планируется провести 31 октября. Список претендентов на ключевой пост пока не сформирован, но господин Сальников сообщил ТАСС, что намерен баллотироваться в «руководящие органы».

Тому, кто станет президентом этой структуры, достанется настоящий спортивный гигант. Его значение хорошо описывает количество комплектов наград, разыгранных в четырех видах на прошедшей летом Олимпиаде в Париже. Их было 49, почти 15% от общего числа стоявших на кону в олимпийской программе, правда, 37 из них пришлись на плавание.

Российское участие в этих соревнованиях в связи с санкциями оказалось символическим, ограничившись заплывами Евгения Сомова. Но роль отечественных спортсменов в водных видах до их введения была заметной. На предыдущей летней Олимпиаде, которую в 2021 году принял Токио, россияне завоевали в них восемь наград, включая четыре золотых. Синхронное плавание вообще является безусловной российской спортивной гордостью. В этом веке отечественные синхронистки до введения «изоляционного режима» вообще не проигрывали на Олимпийских играх.

Между тем объединение гимнастических и водных видов, как выяснилось, лишь часть неожиданной и масштабной реформы.

Ее инициатором и основным идеологом выглядит назначенный весной министром спорта РФ Михаил Дегтярев, активнее остальных рассуждающий о пользе такого рода слияний и лоббирующий их. Во вторник во время форума «Азартные игры: отчисления на спорт» он сказал, что изменения, пережитые в гимнастическом и водном блоках, повысят эффективность управления федерациями, так как «уберут бюрократию и усилят вертикаль».

Более того, господин Дегтярев предупредил, что уже в ближайшее время аналогичной процедуре подвергнутся и другие «смежные» виды, указав, что «изменения назрели» в лыжных видах и гребле. Правда, в первом случае такая единая структура уже есть. Это Ассоциация лыжных видов спорта России, которой руководит президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Помимо нее в ассоциацию, представляющую Россию в Международной федерации лыжных видов спорта, входят формально независимые федерации, отвечающие за сноуборд, фристайл, а также прыжки с трамплина вместе с лыжным двоеборьем. Что касается гребли, то ее олимпийскими видами занимаются три структуры. Они курируют академическую греблю, греблю на байдарках и каноэ и гребной слалом.

Странно, что Михаил Дегтярев не упомянул еще один, наряду с лыжным, пласт зимних жанров, которые на международном уровне объединены в одной федерации — Международном союзе конькобежцев. В сферу его контроля входят и фигурное катание, олимпийский хит, и конькобежный спорт, и шорт-трек. В России за них отвечают две организации — Федерация фигурного катания России и Союз конькобежцев России.

Алексей Доспехов

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