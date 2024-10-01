Кредитная история даже сроком не вышла

Суд приговорил экс-владельцев обанкротившегося онлайн-ритейлера «Юлмарт» Дмитрия Костыгина и Августа Мейера к четырем и трем годам колонии общего режима соответственно, но освободил от наказания в связи с истечением срока давности. Заключения аналогичным образом удалось избежать и четырем бывшим топ-менеджерам и партнерам сети. Ранее прокуратура требовала признать фигурантов виновными в мошенничестве с банковскими кредитами более чем на 3 млрд руб. и назначить им от шести до восьми лет лишения свободы. Защита же настаивала на полном оправдании подсудимых либо на переквалификации статьи на более мягкую, что в итоге и произошло.

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Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Дмитрий Костыгин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

30 сентября Московский районный суд Санкт-Петербурга признал Августа Мейера и Дмитрия Костыгина виновными в трех эпизодах причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ч. 2 ст. 165 УК РФ) по делу о хищении средств ВТБ, «Сбера» и «Сбер Факторинга» на общую сумму 3,14 млрд руб. Суд назначил Дмитрию Костыгину четыре года колонии общего режима, а Август Мейер получил на год меньше. Виновными также были признаны жена господина Мейера Инна Мейер, гендиректор ООО «БигБокс» Елена Стрельцова, а также бывшие руководители юрлиц «Юлмарта» Сергей Федоринов и Владимир Шонуров. Им назначили от двух до двух с половиной лет общего режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Август Мейер

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Август Мейер

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Уголовное дело расследовалось с 2017 года. Из материалов следует, что в 2016 году господин Костыгин взял кредит в размере 1 млрд руб., не собираясь, как утверждает следствие, выполнять условия соглашения и предоставив в банк ложные сведения о финансовом состоянии интернет-ритейлера. Под конец 2021 года правоохранители пришли уже за супругами Мейер по подозрению в хищении у Сбербанка 2,3 млрд руб. Деньги были получены на развитие бизнеса незадолго до краха «Юлмарта». В мае 2023 года дело, состоящее из 190 томов, поступило в петербургский суд. Никто из подсудимых свою вину так и не признал.

Изначально уголовное дело было возбуждено по факту «мошенничества, совершенного организованной группой либо в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), однако на последнем слушании судья Наталья Козунова объявила, что действия подсудимых квалифицированы уже по более легкой ст. 165 УК РФ.

Во время прений, когда гособвинение запросило для Дмитрия Костыгина и Августа Мейера по восемь лет колонии, а также по шесть лет остальным фигурантам, большинство адвокатов выступили с просьбой если не оправдать подсудимых, то хотя бы изменить квалификацию статьи на более мягкую и прекратить производство, так как сроки давности по данному составу преступления уже истекли.

Отметим, что в суд все фигуранты явились без заранее собранных на случай более драматичного финала сумок. Не видно было в зале и конвойных полиции. При этом один из представителей стороны защиты перед началом слушания в разговоре с “Ъ” признался, что очень волнуется по поводу исхода событий.

Во время процесса адвокаты неоднократно высказывали несогласие с доводами обвинения, утверждая, что все они основаны исключительно на не подкрепленных доказательствами предположениях. Защитники подчеркивали, что представители кредитных организаций подтвердили, что причиненный ущерб был полностью возмещен, претензий к подсудимым никто не имеет.

Ранее ПАО «Сбербанк» и ООО «Сбербанк Факторинг» были заявлены иски на 1 млрд и 1,3 млрд руб., но производство по ним было прекращено в 2022 году.

Сразу после вынесения приговора господин Костыгин в беседе с журналистами назвал все произошедшее «каким-то умопомрачительным стечением обстоятельств», добавив, что не считает, что это «была чья-то злая воля».

При этом бизнесмен сообщил, что лишился за время разбирательства $15 млн, но пообещал через пару-тройку лет «восстать из пепла».

Кроме того, Дмитрий Костыгин подчеркнул, что уголовная история с банками не стала для него травмой — в российском бизнесе, несмотря на многие факторы, он не разочаровался и заявил, что намерен продолжать им заниматься. «Планы очень большие. Знаете, большой проект всегда несет за собой эти самые (риски.— “Ъ”). Я это, кстати, всегда сравниваю с походом на Эверест. Если уж собрался, то надо карабкаться: рюкзак, баллончик кислородный — и вперед… Можно, конечно, в старообрядчество удариться: мол, все делать только на свои (деньги.—“Ъ”) и никаких кредитов, но это, как мне кажется, инфантилизм какой-то. Все, что нас кредитует, делает нас сильнее»,— посмеялся он.

На вопрос, о чем бизнесмен весело общался с прокурором сразу после объявления судьей приговора, он ответил: «Сказал, что скучать буду. Полтора года все-таки вместе (в суд.—“Ъ”) отходили». При этом последние годы осужденный предприниматель назвал без какой-либо конкретики «самыми продуктивными» в его жизни.

«Юлмарт» — крупнейший в прошлом российский онлайн-ритейлер, выручка которого на пике составляла 62,7 млрд руб. К его закрытию в 2020 году привел корпоративный конфликт между Августом Мейером, Дмитрием Костыгиным (совместно контролировали 61,5% «Юлмарта») и их партнером Михаилом Васинкевичем (38,5%) из-за разных взглядов на развитие общего дела. В мае текущего года НАО «Юлмарт», материнская компания обанкротившегося онлайн-ритейлера, официально прекратило деятельность в связи с ликвидацией. Банкротный процесс длился более семи лет. Суд включил в реестр требования кредиторов на общую сумму 6,3 млрд руб.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург