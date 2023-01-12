Освобождение обошлось в 30 миллионов

Второй апелляционный суд общей юрисдикции (Санкт-Петербург) отпустил совладельца парфюмерно-косметической сети «Рив Гош» и интернет-магазина «Юлмарт» Августа Мейера из СИЗО под залог в размере 30 млн руб. Господин Мейер провел под стражей больше года. По словам его адвоката, следствие по делу завершено, а 150 томов уголовного дела будут переданы в суд после того, как защита ознакомится с их содержанием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Август Мейер, 2021 год

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Август Мейер, 2021 год

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге на заседании 11 января вынес решение освободить совладельца «Рив Гош» Августа Мейера из СИЗО под залог в размере 30 млн руб. «Апелляционный суд услышал доводы защиты и вынес достаточно справедливое решение. Следственные действия завершены, но до суда есть еще трудоемкий процесс — ознакомление с материалами дела. Пока говорить о передаче дела в суд еще рано»,— прокомментировал «Ъ» ситуацию адвокат подсудимого Олег Ткаченко.

Защитник уточнил, что сейчас идет процесс оформления необходимых документов и подтверждения внесения залога. Пока его подзащитный находится в СИЗО.

Адвокат надеется, что тот выйдет на свободу в ближайшие дни. По словам господина Ткаченко, в резолютивной части решения суда нет никаких ограничений по тому, где должен проживать Август Мейер.

Август Мейер — совладелец парфюмерно-косметической сети «Рив Гош» и интернет-ритейлера «Юлмарт» — был задержан 8 декабря 2021 года в рамках уголовного дела, расследуемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере).

«Юлмарт» — крупнейший в прошлом российский онлайн-ритейлер, выручка которого на пике составляла 62,7 млрд руб. В 2020 году Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал «Юлмарт» банкротом. К закрытию ритейлера привел корпоративный конфликт между Августом Мейером, Дмитрием Костыгиным (совместно контролировали 61,5% «Юлмарта») и их бизнес-партнером Михаилом Васинкевичем (38,5%) из-за разных взглядов на развитие бизнеса.

Вместе с ним задержали его супругу Инну Мейер и партнера по бизнесу — главу ООО «Бигбокс» Елену Стрельцову. Уже на следующий день решением Московского районного суда Петербурга Август Мейер был заключен под стражу, а его жена и Елена Стрельцова отправились под домашний арест. Тогда его адвокаты также просили поместить их подзащитного под домашний арест или освободить под залог в размере 5 млн руб.

Причиной начала следственных действий стали два эпизода особо крупного мошенничества. По версии следствия, Сбербанк предоставил «Юлмарту» кредит на 1 млрд руб., но деньги фигуранты вывели на подконтрольные компании счета, а затем ввели организации, входящие в ГК «Юлмарт», в процедуры банкротства. Второй эпизод относится к финансированию «Сбербанк Факторингом» поставок для «Юлмарта» более чем на 1,4 млрд руб.

В декабре 2022 года стало известно, что в обвинении появился третий эпизод по той же статье (ч. 4 ст. 159 УК РФ), подробности которого не раскрывались. Общая сумма ущерба составила уже свыше 3 млрд руб.

За каждый эпизод мошенничества, согласно данной статье, предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

Адвокаты пытались добиться освобождения своего подзащитного из СИЗО больше года. До этого сумма предлагаемого залога составляла 25 млн руб. На прошлом заседании, 14 декабря, представитель Сбербанка заявил, что ущерб возмещен в полном объеме. Таким образом, потерпевшая сторона не против, чтобы Августу Мейеру смягчили меру пресечения. Адвокаты, настаивая на освобождении подзащитного, ссылались на его хронические заболевания и состав семьи (в семье четверо несовершеннолетних детей). Однако суд счел доводы стороны защиты несостоятельными и оставил Августа Мейера под стражей до 1 марта. По мнению прокуратуры, подсудимый мог оказать давление на свидетелей или, обладая тремя гражданствами, попытаться уехать из страны.

Надежда Ярмула, Санкт-Петербург