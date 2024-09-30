Госдума отказалась копаться в бардачках

Думский комитет по госстроительству отказался менять правила эвакуации автомобилей за парковочные нарушения. Ранее ЛДПР предлагала защитить граждан, которые не могут доказать свое право владения автомобилем, так как их документы находятся внутри уже опечатанной машины. Парламентарии предложили внести в КоАП норму, обязывающую прекратить эвакуацию и дать возможность достать бумаги из салона. Однако в комитете по госстроительству считают, что действующие правила достаточно защищают автовладельцев в таких ситуациях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Рассмотренный в понедельник комитетом по госстроительству законопроект депутата Ярослава Нилова (ЛДПР) уточняет ст. 27.13 КоАП, где описан процесс эвакуации неправильно припаркованных машин на штрафстоянку. Сегодня инспекторы ГИБДД, Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) и других аналогичных служб обязаны прекратить перемещение, если водитель появился и заявил, что готов сам убрать автомобиль. И даже если машину уже подняли, ее необходимо снять с платформы, а затем вручить водителю протокол о нарушении.

При этом в КоАП указано: эвакуацию можно прекратить только в присутствии «лица, способного управлять транспортным средством», то есть водителя, у которого на руках есть свидетельство о регистрации и ОСАГО. Именно в этом видит проблему Ярослав Нилов.

Некоторые граждане, поясняет депутат, оставляют документы в салоне — и когда опломбированная машина находится на платформе, у инспекторов формально нет оснований прекратить ее перемещение. Ведь у гражданина нет на руках документов — а значит, нет доказательств, что он водитель или владелец машины. Депутат считает это законодательным пробелом, создающим возможности для «злоупотребления со стороны уполномоченных лиц». Господину Нилову достоверно известно несколько случаев, когда автовладельцы не смогли забрать машины из-за оставленных в салоне документов. Он считает, что в кодексе нужно записать отдельную норму: если документы оказались внутри машины, водитель вправе подать заявление, чтобы машину разрешили открыть.

Подобная детализация в КоАП не нужна, считает думский комитет по госстроительству. В его заключении сказано, что нормы кодекса являются «ясными, недвусмысленными и определенными». Правительство РФ также указало, что действующий КоАП «содержит необходимые гарантии защиты прав физических и юридических лиц». Более того, предлагаемое регулирование может даже создать сложности, считают в комитете: с формальной точки зрения непонятно, что делать инспектору, когда некое «неустановленное лицо» без документов требует открыть погруженный автомобиль.

В заключении также говорится о риске возможных «злоупотреблений водителей, направленных на силовое прекращение эвакуации автомобиля».

Единой статистики о перемещениях автомобилей на штрафстоянки не ведется, однако столичные власти периодически публикуют такие данные. Например, за девять месяцев 2024 года МАДИ задержала 4 тыс. автомобилей, припаркованных на тротуарах в зоне действия знаков, запрещающих остановку и стоянку. «Случаи, когда водитель паркуется под запрещающим остановку знаком и оставляет документы в машине, единичны,— заявили “Ъ” в МАДИ.— Убедительно просим автовладельцев держать документы при себе, не нарушать ПДД и парковаться только в разрешенных местах. Если водитель приходит на место эвакуации авто и предъявляет документы, ему всегда возвращают машину до начала движения эвакуатора. Впоследствии он получает только штраф за неправильную парковку».

«Водители — не юристы, всех законов и юридических тонкостей они не знают,— указывает глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский.— Если в законе прямо пропишут необходимость допустить водителя до документов в авто, то это будет выполняться с большей вероятностью, чем сейчас».

Фиксировать подобные детали нужно во внутренних инструкциях ГИБДД или МАДИ, но не в КоАП, считает президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин. А юрист Михаил Никитин в целом считает «глупостью» хранение документов внутри автомобиля.

Это не первая попытка депутатов Госдумы изменить правила эвакуации. Ярослав Нилов ранее предлагал запретить эвакуировать на штрафстоянку припаркованные автомобили людей с инвалидностью, но эту инициативу в парламенте не поддержали. Вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков («Новые люди») в июле предлагал ввести 50-процентную скидку на оплату услуг эвакуации автомобиля, если назначенный за неправильную парковку штраф оплачен в течение 20 дней. Позиция парламента по этой поправке еще неизвестна.

Иван Буранов