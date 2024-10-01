Принуждение к конвертации

Верховный суд РФ (ВС) облегчил для российских держателей конвертацию депозитарных расписок, учитываемых в иностранной инфраструктуре, в локальные акции. Этот инструмент был введен весной 2022 года на фоне западных санкций, но российские депозитарии нередко отказывали в конвертации, считая доказательства владения расписками недостаточными. Держателям не всегда удавалось оспорить отказ, а подходы судов были противоречивы. Теперь же ВС признал, что инвестору нужно подтвердить не бесспорную, а высокую вероятность наличия у него прав на расписки, а в случае сомнений депозитарий сам должен предпринять дополнительные действия для проверки. Юристы называют решение ВС долгожданным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

ВС рассмотрел спор ИП Александры Денишенко с Газпромбанком по поводу конвертации принадлежащих ей депозитарных расписок GAZPROM SHS SPONSORED AMERICAN DEPOSITARY RECEIPT в акции ПАО «Газпром». Заявление о принудительной конвертации госпожа Денишенко направила в Газпромбанк в октябре 2022 года. Расписки учитывались в швейцарском банке CA Indosuez SA, поэтому к заявлению ИП приложила документы, подтверждающие ее права на ценные бумаги, выписки по состоянию портфеля от швейцарской организации, электронную переписку с CA Indosuez и др. Но Газпромбанк отказал в конвертации, усомнившись в достоверности информации из-за отсутствия апостиля (заверения документов в одном государстве для использования их в другом).

Право российских держателей конвертировать свои расписки в акции российских эмитентов ввели законом 114-ФЗ от 16 апреля 2022 года. Если права на расписки учитывались в российских депозитариях, то в августе—сентябре 2022 года производилась автоматическая замена их на акции. Если же расписки обслуживались иностранными депозитариями, то для конвертации держателю нужно было подать заявление в российскую организацию до 10 ноября 2022 года. В последнем случае многие инвесторы столкнулись с отказами, и им пришлось обращаться в суд.

Апостилистическая ошибка

ИП оспорила отказ Газпромбанка. Но арбитражные суды отклонили ее требования, поддержав доводы ответчика о том, что истица должна была найти возможность апостилировать выписки из швейцарского банка. По мнению судов, осуществление перевода на русский язык и нотариальное удостоверение информации о переводчике «не подтверждают, что документы действительно исходили от иностранного номинального держателя депозитарных расписок». Предпринимательница с этим не согласилась и подала жалобу в ВС. По ее мнению, российские суды не учли «противодействие и нежелание идти на сотрудничество» со стороны иностранных финансовых организаций. По этим доводам дело передали в экономколлегию ВС, которая отменила решения нижестоящих инстанций, дав важные разъяснения для практики по аналогичным спорам.

В определении ВС, опубликованном 28 сентября, говорится, что вопрос о перечне документов «должен решаться российским депозитарием с учетом конкретной ситуации». При этом от инвестора закон не требует бесспорных доказательств его владения ценными бумагами, поэтому держателю достаточно произвести «разумные действия» и «представить доступные в сложившихся обстоятельствах доказательства».

По мнению коллегии, пакет документов истицы «с высокой степенью вероятности» подтверждал права на расписки.

Бремя опровержения этого «возлагается на российского депозитария», который «не вправе ограничиться только выявлением недостатков в документах, а должен принять меры по проверке их достоверности, используя ресурсы и инструменты», доступные ему как профессиональному участнику рынка ценных бумаг, подчеркнул ВС.

Депозитарий «не вправе по своему усмотрению ограничивать права лиц, обратившихся за принудительной конвертацией ценных бумаг», отметила коллегия, иначе это лишало бы инвесторов гарантий защиты прав, предоставленных «с целью минимизации негативных последствий действий со стороны недружественных государств». Газпромбанк мог представить доказательства его сомнений в правах на расписки, но он просто ссылался «на принятый им же порядок проверки документов, не имеющий обязательного характера для суда». Суды тоже ограничились «формальной констатацией» несоответствия сведений требованиям банка. Указав на необходимость учета его разъяснений, ВС направил дело на новое рассмотрение.

В ЦБ не прокомментировали “Ъ” эту ситуацию.

Чем докажешь, что владелец

По причине введения международных санкций против российской финансовой инфраструктуры «стандартный процесс конвертации депозитарных расписок в российские акции стал невозможным», рассказывает партнер адвокатского бюро NSP Арам Григорян. В этой связи в апреле 2022 года был принят 114-ФЗ, предусматривающий порядок автоматической и принудительной конвертации депозитарных расписок в акции. Цель была в том, чтобы «без участия иностранного финансового учреждения инвестор смог локализовать ценные бумаги в России и снова стать их полноправным собственником», объясняет старший юрист КА Delcredere Евгений Коновалов.

Вместе с тем «такая возможность столкнулась с жестким подходом российских депозитариев в оценке доказательств», из-за чего многие инвесторы получили отказы в конвертации бумаг, потому что «просто не могли собрать те документы, которые от них хотели видеть депозитарии», добавляет господин Коновалов.

Специальный советник по корпоративным вопросам КА Pen & Paper Наталья Бунина связывает отказы инвесторам «со свойственным кредитным учреждениям излишним консерватизмом и формализмом».

Советник FTL Advisers Екатерина Дроздова указывает, что в России было две волны принудительной конвертации и перевода ценных бумаг в РФ (первая — осенью 2022 года, вторая — весной 2023 года), но жесткий подход со стороны российских депозитариев и банков сохранился: «Хотя сейчас появились альтернативные форматы необходимых документов для выполнения условий инвесторами, все еще встречается перекладывание на них бремени доказывания и внутренних особенностей учета ценных бумаг».

Теперь же ВС признал, что, даже если лицо по объективным причинам не может представить необходимые доказательства своего владения бумагами, его «нельзя лишить защиты» от ограничительных мер иностранных лиц и стран, а имеющиеся «сомнения должны толковаться в пользу российского инвестора», уточняет госпожа Бунина. «С точки зрения инвесторов, полностью зависящих в этом процессе от действий иностранных банков, которые отказываются им содействовать, это большой шаг вперед,— считает Екатерина Дроздова.— Российские активы за рубежом неинтересны иностранным банкам, которые учитывают их на заблокированных счетах. В этом плане дружелюбный подход российских банков и судов помог бы улучшить статистику переводов активов в Россию».

Юристы отмечают, что позицией ВС теперь смогут руководствоваться участники рынка и суды. «За этим делом следили многие инвесторы, мне даже известны случаи, когда нижестоящие суды откладывали рассмотрение спора до вынесения решения ВС по делу Денишенко»,— подчеркивает значимость кейса Арам Григорян. Позиция экономколлегии «повлияет на дела, в которых депозитарии отказываются проводить конвертации расписок в акции», поэтому «следует ожидать сокращения количества необоснованных отказов», полагает господин Григорян. Но стоит учесть, предупреждает господин Коновалов, что решение ВС поможет лишь тем инвесторам, которые подали заявления о конвертации в отведенные законом сроки.

Анна Занина, Ян Назаренко, Ольга Шерункова