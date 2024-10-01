Из разведки в переработку

Экс-глава государственной «Росгеологии» и бывший топ-менеджер Газпромбанка Роман Панов стал главой Кубанской нефтегазовой компании (КНГК), управляющей краснодарским Ильским НПЗ. Топ-менеджер много лет работал в геологоразведочной отрасли с активами с высокой долговой нагрузкой, и этот опыт может быть востребован в управлении проводящим модернизацию Ильским НПЗ. В КНГК объясняют назначение в первую очередь изменением управленческой структуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Панов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Роман Панов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Бывший глава «Росгеологии» Роман Панов возглавил с 20 сентября Кубанскую нефтегазовую компанию, управляющую Ильским НПЗ в Краснодарском крае, рассказали несколько источников “Ъ” и подтвердили в самой КНГК. В пресс-службе компании назначение господина Панова связывают с его «обширной экспертизой в области управления», а причиной смены руководства называют изменение управленческой структуры, в результате чего Ильский НПЗ объединится со своими сервисными компаниями в составе «КНГК Холдинга».

По словам собеседников “Ъ”, назначение господина Панова также призвано помочь найти источники финансирования для завершения модернизации в условиях высокой долговой нагрузки. Если этого сделать не удастся, источники “Ъ” допускают, что будет рассмотрен вариант реализации доли в НПЗ. В пресс-службе КНГК утверждают, что «задач по привлечению финансирования не стоит: модернизация успешно ведется за счет собственных и заемных средств».

Выручка ООО КНГК-ИНПЗ по РСБУ выросла по итогам 2023 года на 3,2%, до 201,6 млрд руб., убыток был 2,6 млрд руб. против прибыли в 2,9 млрд руб. годом ранее. Задолженность по банковским кредитам на конец 2023 года — около 45 млрд руб. По информации СПАРК, 100% КНГК-ИНПЗ заложено в ПСБ. Мощность нефтепереработки Ильского НПЗ — 6,6 млн тонн в год, по итогам 2023 года завод переработал 5,3 млн тонн нефти. Предприятием владеет Юрий Шамара.

Как отмечает один из источников “Ъ”, господин Панов хорошо знаком с нефтегазовой отраслью и имеет опыт работы с проблемными активами, хотя в основном в геологоразведочной отрасли. Для «Росгеологии», которую он возглавлял в 2013–2019 годах, топ-менеджер сумел добиться привилегий по госконтрактам на изучение недр. Сама госкомпания создавалась путем консолидации геологических предприятий, значительная часть которых находилась в плачевном финансовом положении. После ухода из «Росгеологии», который был связан со скандалом с одним из заместителей главы холдинга, Роман Панов стал первым вице-президентом Газпромбанка, а в 2023 году возглавил и перешедший от «Траста» под управление Газпромбанка сейсморазведочный «Геотек».

Ильский НПЗ проводит модернизацию, после завершения которой планирует начать производство товарного бензина. По данным КНГК, в проект инвестировано 70 млрд руб. НПЗ столкнулся с удорожанием проекта из-за санкций, в связи с которыми пришлось искать новых поставщиков оборудования, а также с ухудшением рентабельности нефтепереработки. В результате первоначальные планы по завершению модернизации были скорректированы. После прихода господина Панова в КНГК должность первого вице-президента занял гендиректор компании Павел Юрченко, а прежний президент Дмитрий Московченко возглавил совет директоров.

760 тысяч тонн в сутки составляла переработка российских НПЗ в августе 2024 года.

Глава совета директоров Top Contact Артур Шамилов отмечает, что Ильский НПЗ находится в непростой бизнес-ситуации, когда по объективным причинам и выросла стоимость кредитования, и подорожали все проекты модернизации НПЗ. Проект перспективный, и благодаря близости к портам и удобной логистике после модернизации его экономика существенно улучшится, считает он.

Рентабельность НПЗ зависит от стоимости нефти, эффективности переработки и востребованности конечной продукции, а на стоимость сырья небольшие заводы влиять практически не способны, говорит владелец трейдера «Ойл Ресурс Групп» Семен Гарагуль. По его словам, повышение эффективности переработки достигается путем увеличения глубины переработки либо модернизации оборудования, что позволяет задуматься над продуктовой диверсификацией, то есть производством более маржинальной продукции.

Дмитрий Козлов