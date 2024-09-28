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Коммерсантъ FM
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Алексей Блиновский не вернулся в зону СВО из-за следствия по делу Пашаева

Супруг «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексей не возвращался к месту службы в зоне специальной военной операции после того, как его задержали в зоне СВО 12 сентября. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, господин Блиновский участвует в следственных мероприятиях в рамках уголовного дела против бывшего адвоката Эльмана Пашаева.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Военные следователи задержали Эльмана Пашаева 17 сентября по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). К тому моменту он уже находился в зоне СВО. 18 сентября Московский гарнизонный военный суд арестовал Пашаева на два месяца. 23 сентября бывший адвокат обжаловал решение об аресте.

По версии следователей, бывший адвокат познакомился с Алексеем Блиновским во время службы в 5-й отдельной мотострелковой бригаде ДНР. Господин Пашаев получил более 46 млн руб. от господина Блиновского после того, как смог убедить его в возможности освободить супругов от уголовной ответственности по делу о неуплате налогов. Алексей Блиновский передал деньги, однако дело так и не закрыли.

Подробнее о деле против экс-адвоката — в материале «Ъ» «Еще не адвокат, но уже заключенный».

Никита Черненко

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