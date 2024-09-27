Xiaomi анонсировала смартфон Redmi Note 14 5G

Китайская компания Xiaomi представила смартфон Redmi Note 14 5G. Устройство поступит в продажу в Китае в ближайшее время по цене около $170.

У Redmi Note 14 5G 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 2100 кд/кв. м. Устройство оснащено защитой от царапин, а также основной камерой на 50 Мп с поддержкой оптической стабилизации, а также фронтальной — на 16 Мп.

Смартфон обладает восьмиядерным процессором MediaTek Dimensity 7025 Ultra с частотой 2,5 ГГц и графическим ускорителем IMG BXM-8–256. У Redmi Note 14 5G 12 ГБ оперативной памяти и накопитель емкостью до 256 ГБ, есть поддержка карт памяти microSD.

Устройство поставляется с операционной системой Xiaomi Hyper OS на базе Android 14. Емкость аккумулятора — 5110 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Будут доступны версии в белом, синем и черном цветах.

Евгений Федуненко