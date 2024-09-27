Мастер аккуратной политики

Сегодня, 27 сентября, стало известно о смерти экс-сотрудницы отдела политики «Ъ» Натальи Городецкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Городецкая

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Наталья Городецкая

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

После окончания журфака МГУ она работала в весьма вольнодумной по тем временам «Литературной газете». А в постсоветской России писала едва ли не во все самые заметные либеральные издания — от «Независимой газеты» и «Сегодня» до «Времени МН» и журнала «Политбюро». В 2004 году Наташа пришла в отдел политики «Коммерсанта» — и осталась здесь на 15 лет.

Писала она на чрезвычайно сложные и далеко не самые «попсовые» в политике темы — региональная власть, местное самоуправление, межнациональные отношения, государственная национальная политика, работа Общественной палаты. В этой сфере мало разбираться во всех тонкостях и хорошо знать «историю вопроса»: даже во вполне качественной и насыщенной фактурой заметке лишь одно неосторожное слово могло вызвать скандал. Но Наташа не просто разбиралась во всех тонкостях, не только знала по имени-отчеству всех главных действующих лиц (а они, в свою очередь, хорошо знали и ценили ее), но и умела излагать все описываемое ясно, доходчиво и в то же время аккуратно и выверенно.

Точно такой же — интеллигентной, аккуратной в выражениях и по-матерински доброй к многочисленной коммерсантовской молодежи — она была и в общении с коллегами. Такой мы ее и запомним.

Дмитрий Камышев