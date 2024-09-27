Минобороны Финляндии: размещение штаба НАТО возле границы — послание России

Финляндия как полноправный член НАТО разместила на востоке страны штаб сухопутных войск альянса, Россия должна это понимать, заявил финский министр обороны Антти Хяккянен. Ежегодные траты на содержание новой структуры составят €8,5 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Anne Kauranen, Reuters Фото: Anne Kauranen, Reuters

«Финляндия сообщает России, что... роль альянса в обороне страны чрезвычайно сильна»,— сказал министр на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

По словам господина Хяккянена, силы обороны Финляндии должны иметь возможность взаимодействовать с сухопутными подразделениями других стран НАТО как в рабочем порядке, так и в любых чрезвычайных обстоятельствах. Министр обороны добавил, что личный состав штаба будет сформирован из нескольких десятков военнослужащих, которые будут представлять разные страны альянса.

Ранее стало известно, что североевропейский штаб сухопутных сил НАТО будет размещен в городе Миккели, расположенном примерно в 140 км от российской границы. Финский телеканал MTV сообщил, что соответствующее предложение военного ведомства уже утверждено.

В июле в финскую Лапландию также были переброшены дополнительные силы Североатлантического альянса, которые действуют в рамках программы блока, рассчитанной на усиление его позиций в Восточной Европе. Предполагается, что персонал базы будет состоять преимущественно из шведов, туда могут направить до 50 шведских офицеров.

Лапландия на востоке граничит с Мурманской областью и Карелией. В мае 2022 года Финляндия и Швеция подали заявку о вступлении в НАТО, связав это решение с российской военной операцией на Украине. Финляндия стала членом альянса 4 апреля 2023 года, Швеция — 7 марта 2024-го. На июльском саммите страны НАТО в итоговой декларации назвали Россию «наиболее значительной и прямой угрозой».

Подробности — в публикации «Ъ» «НАТО задекларировало подходы».

Александр Андреев