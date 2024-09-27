Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Штаб сухопутных сил НАТО разместят в 140 км от российской границы

Штаб сухопутных сил НАТО в странах Северной Европы будет размещен в Миккели, который находится примерно в 140 км от российской границы. Об этом сообщил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен (справа) и командующий сухопутных войск Финляндии Паси Валимаки

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен (справа) и командующий сухопутных войск Финляндии Паси Валимаки

Фото: Emmi Korhonen / Lehtikuva / Reuters

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен (справа) и командующий сухопутных войск Финляндии Паси Валимаки

Фото: Emmi Korhonen / Lehtikuva / Reuters

«Мы предложим установить подштаб сухопутных сил НАТО в Миккели»,— заявил он (цитата по ТАСС).

В этом городе уже функционирует штаб сухопутных войск Финляндии. Ранее сообщалось, что в мирное время ставка будет заниматься планированием и реализацией учебных мероприятий НАТО в регионе. Новая структура, получившая название «штаб повышенной готовности», будет работать круглосуточно и подчиняться командованию в Норфолке на восточном побережье США.

19 сентября руководитель Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, в октябре покидающий пост после десяти лет в должности, провел прощальную пресс-конференцию. Генсек НАТО подвел итоги своей работы и дал союзникам напутствие на будущее. По мнению господина Столтенберга, он передает альянс в руки своего наследника, экс-премьера Нидерландов Марка Рютте, в лучшем состоянии, чем когда-либо. В Москве итоги работы Йенса Столтенберга оценивают совсем иначе.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Йенс Столтенберг выступил на прощание»

Матвей Иващенко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...