Штаб сухопутных сил НАТО разместят в 140 км от российской границы

Штаб сухопутных сил НАТО в странах Северной Европы будет размещен в Миккели, который находится примерно в 140 км от российской границы. Об этом сообщил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен (справа) и командующий сухопутных войск Финляндии Паси Валимаки

Фото: Emmi Korhonen / Lehtikuva / Reuters Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен (справа) и командующий сухопутных войск Финляндии Паси Валимаки

Фото: Emmi Korhonen / Lehtikuva / Reuters

«Мы предложим установить подштаб сухопутных сил НАТО в Миккели»,— заявил он (цитата по ТАСС).

В этом городе уже функционирует штаб сухопутных войск Финляндии. Ранее сообщалось, что в мирное время ставка будет заниматься планированием и реализацией учебных мероприятий НАТО в регионе. Новая структура, получившая название «штаб повышенной готовности», будет работать круглосуточно и подчиняться командованию в Норфолке на восточном побережье США.

19 сентября руководитель Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, в октябре покидающий пост после десяти лет в должности, провел прощальную пресс-конференцию. Генсек НАТО подвел итоги своей работы и дал союзникам напутствие на будущее. По мнению господина Столтенберга, он передает альянс в руки своего наследника, экс-премьера Нидерландов Марка Рютте, в лучшем состоянии, чем когда-либо. В Москве итоги работы Йенса Столтенберга оценивают совсем иначе.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Йенс Столтенберг выступил на прощание»

Матвей Иващенко