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СБУ заочно предъявила новые обвинения Эльвире Набиуллиной

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила новые обвинения председателю Банка России Эльвире Набиуллиной. Киев вменяет в вину главе регулятора участие в финансировании боевых действий на Украине и надеется на конфискацию почти $300 млрд с иностранных счетов ЦБ.

Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Из данных, опубликованных в Telegram-канале украинской спецслужбы, следует, что госпожу Набиуллину обвиняют в «планировании, подготовке, развязывании и ведении войны».

В январе 2023 года Служба безопасности Украины также предъявляла главе Банка России обвинение по статье о совершении преднамеренных действий «с целью изменения границ территории и государственной границы» страны.

По версии Киева, госпожа Набиуллина участвовала в организации работы российских банков в Крыму и других регионах, которые вошли в состав Российской Федерации, и осуществляла деятельность по обходу антироссийских санкций и разработке контрсанкционных мер.

В начале июня СБУ заочно предъявила обвинения помощнику президента РФ, историку Владимиру Мединскому и ректору МГИМО Анатолию Торкунову в посягательстве на территориальную целостность Украины и оправдании действий России. Представители украинской спецслужбы утверждают, что в книге «полностью сфальсифицированы исторические события по становлению Украинской государственности».

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