СБУ предъявила заочное обвинение Эльвире Набиуллиной

Служба безопасности Украины обвинила главу Банка России Эльвиру Набиуллину в введении рублевой зоны на территориях, оказавшихся в ходе военной операции под контролем России и блокированию на них обращения гривны. СБУ решает вопрос об объявлении госпожи Набиуллиной в международный розыск, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

В СБУ утверждают, что с целью введения рублевой зоны на присоединенных территориях глава российского ЦБ дала указание об открытии филиалов Промсвязьбанка на базе захваченных отделений украинских финучреждений.

Российский регулятор запретил на подконтрольных территориях проведение электронных операций и наличных расчетов в гривне, а также сделал невозможным инкассацию украинской валюты, чтобы реализовать ее блокировку, сообщает пресс-служба СБУ.

«По данным следствия, полученные таким образом “рублевые” поступления в бюджет России были направлены на финансирование потребностей военно-промышленного комплекса»,— говорится в сообщении ведомства.

СБУ на основании проведенного расследования предъявили госпоже Набиуллиной обвинение по ч. 3 ст. 110 (преднамеренные действия, совершенные представителем власти, по предварительному сговору группы лиц, с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и нарушения порядка, установленного Конституцией Украины, повлекших гибель людей и других тяжких последствий) Уголовного кодекса Украины.

Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Весной 2022 года российская армия взяла под контроль Херсон и приазовскую часть Запорожской области. В апреле признанные РФ местные власти сообщили о постепенном введении на новых территориях рублевой зоны. 30 сентября Владимир Путин подписал договор о присоединении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей по итогам референдумов.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов