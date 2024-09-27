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Коммерсантъ FM
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Шри-Ланка восстановила прежнюю систему выдачи виз

Правительство Шри-Ланки восстановило прежнюю систему выдачи виз иностранным туристам, отказавшись от услуг частной компании VFS Global. Иностранцы жаловались, что предыдущий порядок оформления документов был затруднительным из-за действий VFS Global. Для российских туристов визы по-прежнему оформляется бесплатно.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Правительство официально восстановило прежнюю систему выдачи виз, которая вступила в силу сегодня с полуночи»,— написал новоизбранный президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке в соцсети X.

Глава пресс-службы посольства России Герман Федоров заявил, что власти Шри-Ланки не сообщали о каких-либо изменениях для россиян. «По сведениям, поступающим от наших туристов на острове, виза по-прежнему оформляется бесплатно»,— сказал господин Федоров «РИА Новости».

В апреле 2023 года частная индийская компания VFS Global получила право предоставлять туристические визы. Иностранцы и оппозиция критиковали новую систему, поскольку компания взымала дополнительную плату за оформление визы, а процесс выдачи занимал много времени. В августе 2024 года Верховный суд Шри-Ланки постановил отказаться от коммерческих услуг в этой области, но Департамент иммиграции оставил прежнюю систему. Новое правительство инициировало разбирательство в отношении VFS Global и расторгнуло договор с ней.

О результатах недавних выборов — в материале «Ъ» «Шри-Ланка проголосовала за коммунистическое завтра».

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