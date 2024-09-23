Шри-Ланка проголосовала за коммунистическое завтра

В Шри-Ланке вступил в должность новый президент Анура Кумара Диссанаяке, избранный главой государства в ходе первых выборов после массовых протестов 2022 года и досрочной отставки предыдущего президента Готабаи Раджапаксы. Господин Диссанаяке пришел к власти как лидер оппозиционного альянса «Национальная народная власть» и марксистко-ленинской партии «Народный фронт освобождения». Впервые в истории Шри-Ланки страну возглавил политик, который в молодости был членом запрещенной террористической группировки, боровшейся с правительством под знаменами марксизма. Проголосовав за недавнего радикала и политического маргинала, избиратели Шри-Ланки выступили за полную перезагрузку власти после «народной революции» 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке с руководителями вооруженных сил и полиции после принятия присяги в качестве президента

Фото: Reuters Новый президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке с руководителями вооруженных сил и полиции после принятия присяги в качестве президента

Фото: Reuters

22-миллионная Шри-Ланка в понедельник вступила в новую фазу своего независимого развития, связанную с именем официально вступившего в должность новоизбранного президента Ануры Кумары Диссанаяке. «Миллионы глаз, наполненных надеждой и ожиданием, подталкивают нас вперед, и вместе мы сможем переписать историю Шри-Ланки»,— пообещал новый лидер и главный возмутитель спокойствия в политике страны, в минувшую субботу сенсационно победивший 39 кандидатов в голосовании, которое прошло при рекордной явке в 70% избирателей.

«Единство сингальцев, тамилов, мусульман и всех жителей Шри-Ланки станет основой движения к новой цели. Новое возрождение, к которому мы стремимся, будет основано на этой общей силе и видении»,— провозгласил 55-летний Диссанаяке, призвав национальные и религиозные общины острова преодолеть многолетнюю вражду и недоверие для проведения полной перезагрузки власти и реализации новой стратегии развития.

О победе Ануры Кумары Диссанаяке на первых в стране президентских выборах после драматических событий 2022 года, когда протестующие захватили дворец предыдущего избранного президента Готабаи Раджапаксы, заставив его досрочно покинуть свой пост, было объявлено в минувшее воскресенье.

Как сообщили в Центризбиркоме страны после завершения подсчета голосов, за Ануру Кумару Диссанаяке проголосовало 5 740 179 избирателей, в то время как его ближайший соперник из еще одной оппозиционной партии «Объединенная национальная сила» Саджит Премадаса получил 4 530 902 голоса.

Третьим в президентской гонке оказался 75-летний Ранил Викрамасингхе, который занимал кресло президента после скоропостижной отставки президента Раджапаксы.

В отличие от событий двухлетней давности, сопровождавшихся массовыми беспорядками и актами вандализма в столице страны Коломбо, транзит власти на острове на этот раз прошел спокойно и бесконфликтно. «Люди решили передать дорогого ребенка по имени Шри-Ланка президенту Ануре Кумаре Диссанаяке. Господин президент, я с большой любовью передаю вам дорогого ребенка по имени Шри-Ланка, которого мы оба очень любим»,— примирительно заявил уходящий президент Викрамасингхе, пожелав вчерашнему оппозиционеру, который в 2022 году активно поддержал уличные протесты против старой коррумпированной политики, успехов в новой для него области государственного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новоизбранный президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке (справа) читает свою присягу, а главный судья Джаянта Джаясурия (слева) наблюдает за церемонией приведения к присяге

Фото: Reuters Новоизбранный президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке (справа) читает свою присягу, а главный судья Джаянта Джаясурия (слева) наблюдает за церемонией приведения к присяге

Фото: Reuters

Возглавивший страну в тот момент, когда в условиях массовых протестов она переживала самый острый экономический кризис за всю историю после провозглашения независимости в 1948 году, Ранил Викрамасингхе за последние два года реализовал ряд антикризисных мер. Это позволило Шри-Ланке, два года назад объявившей о своем банкротстве, отойти от края пропасти. По предварительным оценкам, в этом году ВВП страны вырастет на 3% после обрушения почти на 8% в 2022-м и сокращения на 2,3% в 2023-м. Валютные резервы Шри-Ланки выросли до $6 млрд.

В рамках антикризисных мер в период правления Викрамасингхе страна заключила с рядом партнеров соглашения о реструктуризации долга и помощи Международного валютного фонда (МВФ).

Незадолго до выборов на встрече с молодыми предпринимателями Ранил Викрамасингхе сообщил, что уже в следующем месяце ожидается официальное признание восстановления Шри-Ланки после банкротства.

Тем не менее голосование 21 сентября показало, что всех предпринятых им шагов по стабилизации ситуации в стране, которые уже стали давать свои плоды, кандидату от партии власти оказалось недостаточно для того, чтобы получить мандат народного доверия на пятилетний президентский срок. Ранил Викрамасингхе в глазах избирателей так и остался представителем старой политической элиты, неспособным кардинально реорганизовать прежнюю коррумпированную систему власти, против которой восстала ланкийская улица, два года назад упоенно громившая резиденции президента и премьера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Буддийские монахи поют религиозные гимны. Новый президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке (справа)

Фото: Reuters Буддийские монахи поют религиозные гимны. Новый президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке (справа)

Фото: Reuters

В свою очередь, весьма символично, что главным олицетворением надежд на так и не завершенную после 2022 года полную перезагрузку власти в Шри-Ланке в итоге стал именно Анура Кумара Диссанаяке. В молодости он входил в ряды запрещенной в 70-е — 80-е годы прошлого века ланкийской левацкой группировки «Народный фронт освобождения» (Janatha Vimukthi Peramuna), занимавшейся на острове «революционной борьбой» под лозунгами марксизма-ленинизма и дважды пытавшейся прийти к власти вооруженным путем.

Жертвами несостоявшейся революции «Народного фронта освобождения» за годы его подпольной борьбы стали более 80 тыс. человек.

Примечательно, что эта запрещенная организация традиционно имела свою обширную группу поддержки среди наиболее социально неблагополучных слоев населения, несмотря на то что в этот же период в стране существовали две легальные левые силы — Компартия Шри-Ланки и Прогрессивная социалистическая партия Шри-Ланки (ПСШЛ), исповедовавшая идеи троцкизма, но отрицавшая путь вооруженной борьбы. И коммунисты, и социалисты Шри-Ланки предпочитали дистанцироваться от «Народного фронта освобождения», не поддерживая его радикальные методы.

В одном из своих интервью будущий президент Шри-Ланки рассказал о том, что в студенческие годы одним из его кумиров был Че Гевара, при этом в молодости ему приходилось прятаться от рейдов «эскадронов смерти» — спецподразделений силовиков, созданных для ликвидации боевиков Janatha Vimukthi Peramuna.

В начале 90-х годов прошлого века вооруженная борьба группировки сошла на нет, что позволило ей легализоваться и влиться в политический мейнстрим.

Благодаря этому в 2001 году Анура Кумара Диссанаяке впервые был избран членом парламента, а в период с 2004 по 2005 год он занимал пост министра сельского хозяйства, животноводства, земель и ирригации Шри-Ланки. При этом еще на предыдущих президентских выборах 2019 года, в которых политик принимал участие, никто не воспринимал его кандидатуру всерьез — тогда он набрал всего 3% голосов, судя по всему, не предполагая, что спустя всего пять лет станет главой ланкийского государства.

Обращает на себя внимание, что в ходе движения по политической лестнице Анура Кумара Диссанаяке сумел адаптировать свои изначальные марксистско-ленинские взгляды к реалиям современной ланкийской политики, признав неизбежность приватизации и существования частной собственности.

Тем не менее он уже заявил о намерении пересмотреть условия базового соглашения с МВФ о кредитовании Шри-Ланки, достигнутого Ранилом Викрамасингхе, считая их социальные последствия слишком жесткими. Это означает, что в будущих отношениях Шри-Ланки с МВФ и другими западными институтами после смены власти на острове могут возникнуть новые непредвиденные осложнения, в то время как сближение страны со странами БРИКС, о котором было заявлено еще до президентских выборов, получит новое ускорение.

Сергей Строкань