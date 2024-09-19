Йенс Столтенберг выступил на прощание

Руководитель Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, 1 октября покидающий пост после десяти лет в должности, провел прощальную пресс-конференцию. Генсек НАТО подвел итоги своей работы, рассказал о пяти выученных уроках и дал союзникам напутствие на будущее. По мнению господина Столтенберга, он передает альянс в руки своего наследника, экс-премьера Нидерландов Марка Рютте, в лучшем состоянии, чем когда-либо. В Москве итоги работы Йенса Столтенберга оценивают совсем иначе. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, господин Столтенберг совершал «недальновидные и непрофессиональные» шаги, занимая «чрезвычайно провокационную и опасную» позицию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что оставляет альянс «сильным, единым и более важным, чем когда-либо»

Фото: Omar Havana / Getty Images Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что оставляет альянс «сильным, единым и более важным, чем когда-либо»

Фото: Omar Havana / Getty Images

Йенс Столтенберг, занимающий пост генсека НАТО с 2014 года, выступил на прощальной пресс-конференции в статусе главы Североатлантического альянса. Норвежский политик возглавил военный блок в то время, когда в Европе только начал закручиваться украинский кризис. При нем альянс пополнился четырьмя новыми членами — Черногорией, Северной Македонией, Финляндией и Швецией, а страны—участницы НАТО приняли на себя обязательство довести оборонные расходы до 2% ВВП. Долгое время сторонникам наращивания военных трат, среди которых главным лицом был сам господин Столтенберг, не удавалось побудить большинство союзников выполнить обещанное. Однако после начала полномасштабного конфликта между Россией и Украиной в 2022 году руководству альянса удалось переломить этот тренд. В итоге, по словам уходящего генсека, к концу 2024 года норматив 2% ВВП выполнят 23 из 32 государств альянса.

Так или иначе, в случае Йенса Столтенберга можно говорить о целой эпохе в истории НАТО. Норвежец должен был покинуть пост еще осенью 2018 года, однако тогда его полномочия были продлены до сентября 2020 года. Затем союзники решили снова оставить его на посту до 2022 года. А после ввода российских войск на территорию Украины полномочия были еще раз продлены. В 2024 году господину Столтенбергу наконец нашли замену в лице экс-премьера Нидерландов Марка Рютте. Таким образом, господину Столтенбергу удалось оказаться на втором месте среди генсеков НАТО по продолжительности пребывания на посту.

Уходящий руководитель альянса в этом неофициальном соревновании уступил лишь голландцу Йозефу Лунсу, возглавлявшему военный блок с 1971 по 1984 год.

На прощальной пресс-конференции Йенс Столтенберг рассказал: когда ему поступило предложение возглавить НАТО, он пошел за советом к своему отцу Торвальду Столтенбергу — экс-министру обороны и бывшему главе МИД Норвегии, который оказался совсем не в восторге от карьерных перспектив сына. «Он сказал, что в НАТО происходит не так уж много событий… А я поеду и проведу там несколько скучных лет… Возможно, он был прав, что традиционно НАТО было статичной организацией. Но слово "статичная" за последнее десятилетие перестало подходить для описания альянса»,— поделился воспоминаниями норвежец, плавно перейдя к главному.

Он отметил, что за прошедшие десять лет мир «коренным образом изменился»: украинский кризис, появление «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация), рост конкуренции с Китаем, пандемия коронавируса, более изощренные кибератаки, растущее влияние изменения климата на безопасность — с этим и многим другим НАТО пришлось иметь дело. Господин Столтенберг подчеркнул, что за этот период сомнению подверглась даже сама идея необходимости существования НАТО. «Альянс описывали такими словами, как разделенный, устарелый и даже (говорили.— “Ъ”) о "смерти мозга"»,— вспомнил высказывание президента Франции Эмманюэля Макрона 2019 года генсек НАТО, вызвав смех собравшихся в зале.

Однако, по его мнению, он оставляет альянс «сильным, единым и более важным, чем когда-либо». Здесь Йенс Столтенберг вспомнил и о расширении блока за счет новых членов, и об увеличении военных расходов, и об удвоении общего бюджета, и о выходе сотрудничества НАТО за пределы Евро-Атлантики в виде укрепления связей с партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе.

Между тем, чтобы сохранить заданную траекторию, альянсу необходимо следовать «пяти урокам», которые господин Столтенберг сам для себя выучил и посоветовал к ним внимательно прислушаться.

«Во-первых, мы должны быть готовы платить цену за мир. Чем больше денег, тем сильнее наша оборона»,— начал разговор о важном генсек НАТО.

Второй урок, по мнению Йенса Столтенберга, заключается в том, что «свобода важнее свободной торговли». По его мнению, многие члены альянса покупали российский газ из «коммерческого интереса, что было неправильно». Он заверил, что РФ «использовала газ как оружие», и призвал «не повторять ту же ошибку с Китаем». «В то же время, и это важно, безопасность не может быть оправданием для протекционистских мер в отношении друзей и союзников… НАТО одержало победу в холодной войне не в последнюю очередь потому, что мы верили в открытость экономики и конкуренцию между нашими странами»,— заявил Йенс Столтенберг, в словах которого многие углядели завуалированное напутствие экс-президенту США Дональду Трампу, который 5 ноября намерен победить на выборах и вернуться в Белый дом.

«Третий урок: военная помощь — необходимое условие диалога»,— продолжил генсек НАТО. По его словам, на такой вывод его натолкнул российско-украинский конфликт. «Диалог эффективен только тогда, когда он подкреплен надежной обороной»,— сказал Йенс Столтенберг, призвав союзников нарастить поставки оружия Украине. По его мнению, «парадокс в том», что чем больше у Украины оружия, тем «вероятнее конец войны» (в Москве с этим не раз категорически не соглашались).

Пятый урок, по словам Йенса Столтенберга, оказался самым важным и заключался в том, что «никогда нельзя воспринимать связь между Европой и Северной Америкой как нечто само собой разумеющееся». Генсек отметил, что «изоляционизм не принесет никому безопасности», а инвестиции в трансатлантические отношения — «единственный путь к успеху». И это тоже можно было счесть посланием Дональду Трампу.

«Я буду скучать по НАТО, по Брюсселю, по людям»,— признался Йенс Столтенберг, который теперь станет руководителем Мюнхенской конференции по безопасности.

Между тем в Москве по Йенсу Столтенбергу скучать не будут. По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, господин Столтенберг совершал «недальновидные и непрофессиональные» шаги, занимая «чрезвычайно провокационную и опасную» позицию. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и вовсе прокомментировала последние заявления уходящего генсека НАТО старым интернет-мемом — «слабоумие и отвага».

Алексей Забродин