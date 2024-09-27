Родители погибших под Красноярском детей не проветривали дом после дихлофоса

Следователи провели допрос родителей, четверо детей которых погибли от отравления в селе Красная Сопка Красноярского края. Они сказали, что применяли дихлофос в доме, после чего плохо проветрили помещение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Квартира пострадавшей от отравления семьи под Красноярском

Фото: @krpronws Квартира пострадавшей от отравления семьи под Красноярском

Фото: @krpronws

«Он (отец.— "Ъ") сказал, что все якобы вышли на улицу, он побрызгал дома. Два часа они находились на улице, а потом зашли. Поскольку запаха не было в доме, он помещение не проветривал»,— сообщило управление СКР по Красноярскому краю и Хакассии «РИА Новости».

По словам собеседника агентства, мать детей на допросе сказала, что в доме была открыта небольшая форточка. Как добавило следствие, она также подтвердила, что полноценно помещение проветрено не было.

Ранее СКР сообщил, что приоритетной версией гибели детей 6, 11, 12 и 13 лет стало попадание в организм компонентов инсектицидного неустановленного средства. Изначально следствие проверяло версию отравления продуктами из магазина в Красной Сопке.

Подробнее — в материале «Ъ» «В деле запахло дихлофосом».

Петр Бузлаев