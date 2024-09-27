СКР: гибель детей под Красноярском связана с отравлением препаратом от насекомых

Следствие считает отравление средством от насекомых приоритетной версией гибели четырех детей в Красноярском крае. Такие выводы были сделаны по итогу судебно-химической экспертизы. Прежде проверялась версия об отравлении купленными в сельском магазине продуктами.

«Попадание в организм детей компонентов инсектицидного неустановленного средства — приоритетная версия следствия об отравлении детей в Назаровском районе Красноярского края на данный момент. Проведение судебных химических экспертиз продолжается»,— сообщило ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Семья из шести человек обратилась в больницу села Красная Сопка с признаками отравления 21 сентября. Позднее все четыре ребенка — 13-летний мальчик и девочки шести, 11 и 12 лет — скончались «в результате токсического действия неустановленного вещества». Родителей выписали из больницы спустя несколько дней.

Экспертиза не обнаружила превышения вредных веществ в продуктах, которые употребляли члены семьи. В день отравления отец семьи обрабатывал квартиру дихлофосом. Изначально версия об отравлении дихлофосом основывалась на анализе одного из погибших детей. Точные причины смерти установят не менее чем через месяц.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «В деле запахло дихлофосом».

Лусине Баласян