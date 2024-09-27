Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СКР: гибель детей под Красноярском связана с отравлением препаратом от насекомых

Следствие считает отравление средством от насекомых приоритетной версией гибели четырех детей в Красноярском крае. Такие выводы были сделаны по итогу судебно-химической экспертизы. Прежде проверялась версия об отравлении купленными в сельском магазине продуктами.

«Попадание в организм детей компонентов инсектицидного неустановленного средства — приоритетная версия следствия об отравлении детей в Назаровском районе Красноярского края на данный момент. Проведение судебных химических экспертиз продолжается»,— сообщило ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Семья из шести человек обратилась в больницу села Красная Сопка с признаками отравления 21 сентября. Позднее все четыре ребенка — 13-летний мальчик и девочки шести, 11 и 12 лет — скончались «в результате токсического действия неустановленного вещества». Родителей выписали из больницы спустя несколько дней.

Экспертиза не обнаружила превышения вредных веществ в продуктах, которые употребляли члены семьи. В день отравления отец семьи обрабатывал квартиру дихлофосом. Изначально версия об отравлении дихлофосом основывалась на анализе одного из погибших детей. Точные причины смерти установят не менее чем через месяц.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «В деле запахло дихлофосом».

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...