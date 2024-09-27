Генпрокуратура рассказала о нарушениях при проведении ОГЭ и ЕГЭ

Сотрудники Генеральной прокуратуры России проверили исполнение законодательства во время проведения в текущем году основного и единого государственных экзаменов. Среди нарушений — проведение экзаменов «для своих», установки в туалетах камер видеонаблюдения и запрет больным диабетом абитуриентам принимать лекарства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Об итогах проверки представители ведомства рассказали «Российской газете». Установлено, что в Чувашии, Краснодарском крае, Воронежской и Омской областях во время экзаменов снимали двери, демонтировали запорные устройства в туалетных кабинах и временно устанавливали туда камеры видеонаблюдения.

В Башкирии и Новосибирской области страдающие диабетом школьники на экзаменах не могли принимать необходимые лекарства и пользоваться тестерами для контроля уровня глюкозы. После вмешательства прокуратуры права детей-инвалидов были восстановлены, подросткам выделили дополнительное время для выполнения заданий.

Сотрудники ведомства также отметили, что в ряде регионов не фиксировали на видео процесс сдачи экзаменов, не было предусмотрено специальных мест хранения личных вещей, в аудиториях находилась учебная литература.

В Нижегородской области ожидание участниками начала экзаменов в одной из школ превысило шесть часов. За нарушение порядка аттестации регионального оператора привлекли к ответственности в соответствии с ч. 4 ст. 19.30 КоАП РФ. По представлению прокурора десять сотрудников сферы образования наказаны в дисциплинарном порядке.

В нескольких российских школах учащиеся сдавали экзамены в аудиториях, где были нарушены санитарные нормы. Во время летней жары в кабинетах не было кулеров с водой. Также установлено, что старшеклассники были вынуждены сдавать экзамены в аудиториях с партами и стульями, предназначенными для учащихся начальных классов.

Одним из самых резонансных эпизодов во время проведения государственных экзаменов в этом году стала ситуация в Воронеже с досмотром старшеклассников, которые не могли пройти через рамки металлодетектора. Одна из школьниц тогда заявила, что ей пришлось раздеться до нижнего белья. Прокуратура не подтвердила факт такого нарушения.

Ранее стало известно о намерении Минобрнауки изменить процесс поступления в вузы. Ведомство уже подготовило новые перечни вступительных испытаний, в соответствии с которыми технические вузы смогут потребовать от абитуриентов сдать физику, а не профильную математику. В то же время желающие учиться на педагога должны будут сдать экзамен именно по тому предмету, который в дальнейшем планируется преподавать.

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Александр Андреев