USM пообещал ответить на конфискацию активов «Металлоинвеста» на Украине

Пресс-служба холдинга USM Алишера Усманова назвала незаконным решение Высшего антикоррупционного суда Украины о конфискации железорудной продукции швейцарской компании Metalloinvest Trading AG (входит в группу «Металлоинвест»), а также 100% долей IT-компании ООО «Петер-Сервис Украина». В ближайшее время компании намерены обжаловать постановление в международных инстанциях и добиться возмещения репутационного ущерба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Согласно решению Высшего антикоррупционного суда Украины от 25 сентября, под конфискацию попадают находившиеся в портах Украины 165 тыс. тонн железной руды. Стоимость продукции оценивается более чем в $40 млн.

«Данное судебное решение — вопиющий пример незаконной и необоснованной ''легализации'' присвоения имущества, принадлежащего частным лицам, которое до этого было заблокировано и незаконно удерживалось украинскими силовыми ведомствами в ''лучших'' пиратских традициях на протяжении более двух лет»,— говорится в сообщении пресс-службы USM (есть в распоряжении «Ъ»).

До февраля 2022 года Metalloinvest Trading AG закупала железорудную продукцию у российских производителей и экспортировала транзитом через Украину. В феврале 2022 года Украина арестовала хранящуюся в портах партию железной руды, объяснив решение тем, что поставки якобы планировалось «контрабандой» переправить российскому ВПК. «Металлоинвест» это обвинение отверг, а действия Украины назвал «захватом старого коммерческого груза».

«В ближайшее время Metalloinvest Trading AG, АО ''Нексайн'' (владелец ООО ''ПетерСервис Украина'') и их собственники совершат необходимые шаги для защиты своих законных прав и интересов, в том числе для возмещения репутационного ущерба»,— отметили в USM. В холдинге отметили, что покупка незаконно экспроприированной продукции у властей Украины и третьих лиц может повлечь судебные разбирательства со стороны компаний USM.