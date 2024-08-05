Почти два месяца в Сочи ищут пропавшего без вести мужчину

В Сочи уже почти два месяца ищут пропавшего туриста с Урала. О судьбе 36-летнего Александра Кузнецова ничего не известно с 7 июня. Ориентировку вновь опубликовали в Telegram-канале УВД Сочи утром 5 августа.

В полиции напомнили, что мужчине на вид 35-37 лет. Его рост – 170 см., телосложение плотное, волосы темные, глаза голубые.

«Полиция просит всех граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8-918-208-61-75 или 8 (862) 269-22-00», – говорится в обращении УВД.

В начале июня сообщалось, что в последний раз мужчину видели на железнодорожном вокзале Адлера, куда он прибыл, чтобы уехать в аэропорт. Он в последний раз связался с родственниками и сообщил, что торопится на самолет, но в итоге перестал выходить на связь. Домой на Урал турист так и не вернулся.

Вячеслав Рыжков

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