ФСБ возбудила дело против журналистов из США и Румынии за репортаж из Суджи

ФСБ сообщила «Ъ» о возбуждении уголовного дела о незаконном пересечении государственной границы в Курской области. Фигурантами дела стали кореспонденты австралийского телеканала ABC граждан США Флетчер Янг и Кэтрин Дисс, а также журналист румынского НotNews Парбу Мирча. Они снимали репортаж из города Суджа, где находятся украинские военные.

Максимальное наказание по статье о незаконном пресечении госграницы группой лиц (ч. 3 ст. 322 УК) — лишение свободы на срок до пяти лет. За аналогичные нарушения с 17 августа уголовные дела возбуждены в отношении 12 иностранных журналистов.

Репортаж из курского города Суджа Флетчера Янга и Кэтрин Дисс был опубликован 3 сентября. Журналисты въехали в Курскую область в сопровождении украинских военных и поговорили с местными жителями.

В середине августа ФСБ возбудила дело о незаконном пересечении границы в отношении журналистов итальянского RAI Симони Трайни и Стефани Баттистини, а затем корреспондента CNN Ника Пейтона Уолша. Из-за съемки в Судже фигурантами уголовного дела также стали корреспонденты немецкого Deutsche Welle (признан иноагентом) Николас Симон Коннолли и украинского «1+1» Наталья Нагорная и другие журналисты. 25 сентября репортаж из Курской области опубликовала репортер France 24 Кэтрин Норрис Трент.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян