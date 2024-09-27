Эксперты ВЭФ видят риски несбалансированности глобального роста

Ведущие экономисты мира проявляют осторожный оптимизм в оценках ближайшего будущего глобальной экономики, фиксирует сентябрьское исследование Chief Economists Outlook, подготовленное экспертами Всемирного экономического форума (ВЭФ). Этот опрос представителей международных структур (в том числе ВБ, ВТО и МВФ), а также банков и крупных корпораций проводится три раза в год.

В этот раз большинство опрошенных (54%) предположили, что состояние мировой экономики на горизонте года останется неизменным, 37% заявили, что ждут ухудшения условий, 9% — улучшения. Одним из ключевых источников неопределенности 80% опрошенных посчитали президентские выборы в США. От их итогов, отметим, серьезным образом зависят среднесрочные перспективы мировой торговли: например, в случае победы Дональда Трампа ожидается дальнейшее расширение взаимных ограничений в торговле США с Китаем (см. “Ъ” от 11 сентября).

В этом и следующем году опрошенные экономисты многого ждут от стран Южной Азии: 71% опрошенных спрогнозировали для нее «сильный» или «очень сильный» экономический рост (см. график). В целом позитивным прогноз выглядит и для США: 85% респондентов предположили, что рост в 2024 и 2025 году будет «умеренным» или «сильным». Оценки для Европы ожидаемо оказались хуже: в 2024 году рост окажется слабым. Около половины экономистов отметили высокую вероятность сохранения такой ситуации и в 2025 году.

В целом постепенное замедление инфляции в США и зоне евро, а также смягчение денежно-кредитной политики регуляторов вселяет в экономистов, как сказано, «осторожный оптимизм». Одним из ключевых рисков при этом они назвали балансировку количественных показателей роста с качественными. Только 12% респондентов отметили, что баланс между первыми и вторыми соблюдается уже сейчас, большинство же заявили, что преодоление кризисов последних лет (в том числе последствий военной операции РФ на Украине) отодвинуло на второй план важность достижения глобальных целей (например, сокращение неравенства). Прогресс в достижении целей устойчивого развития оценен как крайне слабый: ожидается, что к 2030 году будет достигнуто лишь 16% из всех намеченных на этот срок показателей.

Кристина Боровикова