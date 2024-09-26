Российскую государственность начали изучать в подавляющем большинстве вузов

Идеологический курс «Основы российской государственности» в дебютном 2023 году внедрили 80% российских университетов, сообщила в четверг замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Дисциплина продолжит совершенствоваться, отметила чиновница: «Эта история постоянно находится в доработке и реализации региональных моментов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Напомним, курс «Основы российской государственности», который стал обязательным в вузах с 2023 года, направлен на формирование у студентов понимания «цивилизационных особенностей» государственности РФ, «чувства патриотизма и гражданственности» и пропаганду традиционных ценностей. Существующие программы рассчитаны на студентов-гуманитариев и учащихся естественно-научных и инженерных специальностей.

Сейчас специалисты работают над созданием отдельных пособий для студентов медицинских и педагогических вузов, а также для ведомственных вузов силовых структур. Разработкой пособия для первых занято подразделение РУДН. По словам координатора соответствующей экспертной группы Андрея Иохима, будущих врачей ознакомят «со славными именами российских медиков» и их «открытиями в области медицины», ролью и местом системы здравоохранения в системе госуправления, а также актуальными нацпроектами (здравоохранение и демография).

Внедрение курса в педвузы прорабатывается сотрудниками МПГУ. Там считают необходимым среди прочего сформировать у будущих педагогов «представление об образовании как едином процессе воспитания и обучения, осуществляемом в интересах человека, семьи, общества и государства», показать вклад образования в «обеспечение суверенитета и национальной безопасности» и его значение в «сохранении исторически сложившейся государственной целостности», раскрыть на примерах учителей «ценностно-поведенческое содержание гражданственности и патриотизма», сообщил координатор профильного подразделения МПГУ Дмитрий Ростиславлев.

Адаптировать дисциплину для студентов-силовиков поручено Смоленскому государственному университету, представитель которого Игорь Мазуров отметил только, что «сфера обладает собственной спецификой, требующей отражения в содержании модуля».

Что говорили эксперты о новом учебном курсе — в материале «Ъ» «Основы благодарственности».

Григорий Лейба