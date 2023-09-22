Основы благодарственности

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) совместно с проектом «ДНК России» провел в четверг круглый стол на тему «Что такое Россия?». Заявленный вопрос выглядел очень философски, но дискуссия оказалась более практической и в очередной раз сосредоточилась вокруг недавно стартовавшего в вузах курса «Основы российской государственности». Для его защиты от потенциальных критиков эксперты использовали не только свои авторские тезисы, но и апелляцию к социологии и мнению студентов — правда, всего двух.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Модератор проходившего на площадке МИА «Россия сегодня» круглого стола, политолог и преподаватель «Основ» Павел Данилин сразу попытался увязать тему и содержание дискуссии через наименование первого раздела курса, который так и называется «Что такое Россия?». «Я не учу, как правильно родину любить, я учу, за что и почему ее можно любить»,— взял высокую ноту политолог. Позже он рассказал, как доходчиво объяснял студентам важность понимания геополитической обстановки: мол, если они откроют гостиницу в Англии, то могут и прогореть.

Проректор РАНХиГС и, по сути, главный координатор разработки «Основ» Андрей Полосин в который уже раз сообщил, что курс направлен на формирование у студентов правильных ценностей. «Ценности формируются в связи с оцениванием. А оценивание возникает в связи с теми знаниями, навыками, которые человек приобрел. Оценивание и формирует каркас ценностей. "Основы российской государственности" — это комплекс знаний, который позволяет студентам провести оценивание»,— несколько витиевато разъяснил господин Полосин. Позже он прибег к более понятной для молодежи формулировке, заявив, что курс, по сути, является «смысловым хабом» для первокурсников.

Господин Данилин предложил посмотреть ролик с мнениями студентов о курсе. Выступающих оказалось всего двое, и их отзывы были сугубо положительными. «В первую очередь курс расширяет кругозор»,— объяснял светловолосый юноша. По его словам, он не знал многих вещей о «политическом и национальном» устройстве России, а когда узнал и ознакомился с мнениями философов и историков, понял, почему сейчас «произошли те или иные события». Студентка Ярославского госуниверситета, в свою очередь, рассказала о впечатлениях от лекции, посвященной достижениям России: «Там говорилось о том, какие важные даты повлияли на историю нашей страны. Я даже была удивлена: о многом я забыла, а о многом даже не догадывалась».

Подкрепить позитивный образ курса социологией взялся представитель ВЦИОМа Михаил Мамонов. По его словам, оценки «Основ» в общественном мнении в целом «комплиментарные», хотя и носят «размытый авансовый характер». Такие выводы социолог сделал из опроса, опубликованного накануне: 68% респондентов считают, что курс нужен, а 72% хотели бы, чтобы он преподавался их детям и внукам. Противоположные мнения высказали 16% и 11% соответственно. Господин Мамонов также представил данные о том, как опрошенные обосновывали свою позицию. Так, среди сторонников курса лидировал такой ответ: молодежь должна знать основы государственности (32%). На втором и третьем местах оказались мнения о том, что обучающиеся должны знать историю своей страны (24%) и что «Основы» будут способствовать повышению патриотизма и любви к России (17%). Среди противников курса 28% называют его бесполезным, полагают, что он не нужен, несет лишнюю информацию и в жизни не пригодится. 17% считают его пропагандой и «навязыванием мнения», а 16% указывают, что содержащуюся в нем информацию студенты и так получают из других предметов вроде истории и обществознания.

Остальные участники круглого стола тоже не удержались от похвал. Так, профессор кафедры истории и теории политики МГУ имени Ломоносова Игорь Кузнецов отметил, что «Основы» выполняют функцию «вторичной социализации взрослых людей». «В рамках курса мы формируем образ прошлого и задаем координаты будущего»,— добавил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Под занавес обсуждения Павел Данилин вспомнил о вопросе, заявленном как тема круглого стола, и признал, что ответа на него эксперты не дали. Поэтому политолог сделал это сам: «Я лично это формулирую следующим образом. Россия — это наша родина, государство, страна, цивилизация, наши предки, мы и наши потомки».

Андрей Винокуров