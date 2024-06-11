В конкуренции платформ важны нюансы

Национальные регуляторы в ответ на стремительное развитие цифровых платформ пока так и не смогли создать адекватную модель регулирования конкуренции для платформенной экономики, отмечают в РАНХиГС. Традиционный подход к антимонопольному регулированию не учитывает двухуровневой модели конкуренции — между самими платформами и между работающими на них продавцами товаров и услуг. Классические методы поддержки конкуренции эффективны в отношении продавцов, избыточное же ее стимулирование между платформами может, напротив, разбалансировать рынок — в результате фрагментации конкуренция на уровне продавцов может снизиться и пострадают уже интересы конечного потребителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Классическая модель антимонопольного регулирования малоприменима для платформенной экономики, однако найти универсальный подход к эффективному регулированию таких платформ странам пока не удалось, следует из исследования «Новое прочтение конкуренции: полезные монополии шестого технологического уклада» доцента кафедры менеджмента МОФ РАНХиГС Михаила Перельмана. Автор отмечает неоднозначность влияния цифровых монополий на рынки: платформенные компании способны не только обеспечить предложение товаров и услуг, но и формировать предпочтения потребителей благодаря работе алгоритмов, они склонны к экспансии рынка и способны монополизировать целые отрасли экономики, но вместе с тем стимулируют развитие инновации и экономический рост.

Проблема традиционных подходов в том, что они не учитывают роли инфраструктурного регулятора, которую берут на себя платформы-агрегаторы: в экономике с сотнями тысяч субъектов предложений товаров и услуг и сотнями миллионов их потребителей часть регулирующих функций перемещается внутрь экономических процессов, что меняет задачи антимонопольной политики.

При этом конкуренция существует на двух уровнях: между платформами как организаторами взаимоотношений продавцов и покупателей — и между продавцами товаров и услуг в рамках каждой платформы. Искусственное повышение конкуренции на первом уровне приводит не к повышению эффективности рынка, а наоборот, к его разбалансировке. «Возникает множественность правил игры, которая разбивает рынок на слабо пересекающиеся фрагменты, что на практике снижает конкуренцию, ослабляет предложение и в итоге повышает цены для конечного потребителя»,— объясняет автор. Кроме того, конкуренция между платформенными компаниями не тождественна конкуренции между платформами-агрегаторами, которые этим компаниям принадлежат: компания может находиться в жесткой конкурентной среде, даже если ее основной продукт занимает доминирующее положение на рынке.

Наиболее эффективным для первого уровня конкуренции — между платформами — назван подход, разработанный антимонопольными органами для инфраструктурных монополий: отказ от попыток искусственного дробления и выработка инструментов влияния на работу платформ. Для второго уровня конкуренции между продавцами задачи госрегулятора не отличаются от классического регулирования, однако решать их предлагается совместно с платформами.

В России, напомним, также предпринимаются попытки антимонопольного регулирования платформенных компаний, а именно цифровых монополий.

Так, в ФАС неоднократно отмечали значимость поддержания справедливой конкуренции на цифровых рынках, поскольку развитие цифровых технологий и их внедрение в бизнес-процессы затрагивает большинство отраслей экономики. В сентябре 2023 года начали действовать нормы «пятого антимонопольного пакета», регламентирующие работу цифровых платформ, существенно влияющих на смежные рынки (Avito, «Циан», «Яндекс Такси»). При этом выбранный ФАС подход как раз учитывает специфику работы таких компаний, поскольку традиционный инструментарий антимонопольного регулирования неэффективен. В законе «О защите конкуренции» предусмотрено понятие сетевого эффекта — этот эффект позволяет владельцу платформы оказывать решающее влияние на обращение товара, устранять конкурентов, затруднять им доступ на рынок. При этом ФАС выбрала подход, при котором антимонопольные требования не должны препятствовать работе компаний, но в случае их доминирования установят запрет на дискриминацию клиентов. «Все особенности цифровых рынков, а также традиционных рынков, использующих цифровизацию в своей деятельности, ФАС учитывает как в своей надзорной деятельности, так и при формировании новых подходов к регулированию. Регуляторные подходы должны быть взвешенными, учитывающими особенности каждого рынка, стадию развития рынка, уровень конкуренции, а также перспективы концентрации»,— отмечают в службе.

Регулирование цифровых платформ будет донастраиваться в зависимости от развития рынка. Пока наименее проработанной в мировой регуляторике темой является конкуренция между экономическими экосистемами и конкуренция внутри них: традиционные инструменты антимонопольного дробления также приводят к разрушению экосистем и снижению качества потребления, но в случае с экосистемами антимонопольные органы должны обеспечить гарантии сохранения цифровой личности при переходе потребителя из одной экосистемы в другую.

Диана Галиева