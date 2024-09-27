Предупреждать надо было

Верховный суд РФ вынес решение по жалобе члена хабаровского отделения партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Игоря Глухова, снятого с выборов в краевой парламент в связи с обнаружившимися у него иностранными финансовыми инструментами. Политик доказывал, что сам факт обладания такими активами при невозможности избавиться от них по независящим от кандидата обстоятельствам не может быть основанием для лишения регистрации. Суд с ним не согласился, но разъяснил, как действовать в подобных ситуациях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В случае невозможности избавиться от иностранных финансовых инструментов кандидату следует заранее уведомить избирком об их наличии, а также представить сведения и документы, подтверждающие принятие мер по отчуждению таких активов. Об этом говорится в определении коллегии Верховного суда (ВС) РФ по административным делам, которая подтвердила решение Хабаровского краевого суда, отменившего в августе регистрацию кандидата от СРЗП Игоря Глухова на выборах в Законодательное собрание Хабаровского края. Датированное 7 сентября решение опубликовано на этой неделе.

Как следует из документа, поводом для снятия с выборов стали обнаруженные у кандидата в ходе проверки 27 акций трех компаний, чьи эмитенты находятся в США. Господин Глухов ссылался на норму закона, которая позволяет обойти запрет, в случае если кандидат принял меры, чтобы избавиться от иностранных финансовых инструментов, но их отчуждение не осуществлено по независящим от его воли обстоятельствам. Действительно, согласился ВС, по смыслу сам факт владения такими акциями, если упомянутые меры были приняты, еще не влечет отказ в регистрации. Однако при этом, отмечает суд, кандидат должен был проинформировать избирком о наличии у него запрещенных активов и изложить обстоятельства, не позволившие от них избавиться. Заявитель же сделал это только после того, как встал вопрос об отмене его регистрации.

Игорь Глухов рассказал “Ъ”, что еще весной дал поручение о продаже акций и был уверен, что банк, где у него был открыт брокерский счет, это поручение выполнил. Извещение о том, что от части акций избавиться не удалось, он получил только в августе, когда все документы были уже поданы в избирком. Позднее в комиссии со ссылкой на письмо Центризбиркома партийцу сообщили, что есть общая рекомендация не снимать с выборов кандидатов, испытывающих трудности с ликвидацией иностранных активов, если они предупреждают о наличии таковых. «Будем надеяться, что мой труд не пропадет даром и поможет другим кандидатам»,— резюмировал справоросс. Ведь с такой проблемой, по его словам, сталкиваются даже те, кто приобрел в свое время акции вроде бы российской компании «Яндекс». Сейчас господин Глухов вместе с партийными юристами рассматривает возможность обращения в Конституционный суд, но окончательное решение об этом пока не принято.

Запрет кандидатам владеть иностранными финансовыми активами действует уже давно, но проблемы с этим начали возникать после начала СВО и введения санкций, напоминает электоральный юрист Гарегин Митин. Он отмечает, что формально закон делает исключение только для выборов в новых регионах, по крайней мере соответствующая оговорка присутствует именно в статье, определяющей особенности кампаний в этих субъектах. Но практика пошла по пути распространения такой оговорки на всех участников выборов, и, судя по решению апелляционной коллегии, ВС против этого не возражает, хотя и настаивает на предварительном уведомлении избиркома о наличии иностранных активов. В качестве подтверждения «добросовестности» кандидат может представить в комиссию поручение, данное брокеру, и переписку с банком, считает юрист.

Напомним, сейчас россияне, владеющие в российской юрисдикции ценными бумагами иностранных эмитентов, как правило, не могут с ними ничего сделать. Исторически права на такие активы в основном учитывались на счетах инвестора в депозитариях российских фондовых бирж. Однако в 2022–2023 годах биржи и их подразделения попали под санкции западных стран, в том числе США. В результате операции с этими бумагами (покупка и продажа) оказались невозможны. Для частичного решения этого вопроса правительство РФ предложило провести продажу замороженных ценных бумаг (в размере до 100 тыс. руб. на каждого российского владельца) иностранным инвесторам: заявления владельцев принимались до начала мая, а расчет по сделкам проходил в августе (см. “Ъ” от 13 августа). Однако из собранных активов на 35 млрд руб. была реализована лишь малая часть — на 8 млрд руб. В настоящее время проводится второй этап продажи оставшихся активов, который должен завершиться до конца сентября.

Анастасия Корня, Дмитрий Ладыгин