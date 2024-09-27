Страховщики сдали просрочку

Страховые компании начали более активно предлагать коллекторам просроченную задолженность, в том числе на организованных торгах. Для страховщиков это возможность сократить расходы на собственное взыскание и снизить давление на капитал. Коллекторы получают возможность диверсифицировать свой портфель на фоне ужесточения регулирования. Однако пока ликвидность этого рынка остается невысокой, так как у участников рынка взыскания пока нет массовой экспертизы в оценке таких долгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Страховые компании начали публичные продажи своей просроченной задолженности. В начале недели «Росгосстрах» (РГС) закрыл сделку по продаже просрочки на онлайн-аукционе Debeх, рассказали “Ъ” участники коллекторского рынка. Это первая подобная сделка, раньше сделки со страховыми компаниями проходили редко и напрямую, указывают собеседники “Ъ”. Известно, что портфель купили несколько крупных коллекторских агентств, однако размер портфеля не раскрывается. Практика продажи таких долгов с учетом неоднородности требований, слабой предсказуемости взыскания до настоящего времени была мало распространена, так как такие долги трудно достоверно оценить, слишком велик риск покупки долга коллектором себе в убыток либо сомнений внутри комплаенс-служб продавца о заниженной цене долгов, отмечает руководитель страховой практики юрфирмы МЭФ Legal Иван Рыбаков. В РГС не ответили на запрос “Ъ”.

Договоры страхования предполагают оплату страховой премии, которая зачастую осуществляется в рассрочку (см. “Ъ” от 20 июня). Поэтому при наступлении страхового случая будет осуществляться выплата страхового возмещения, тогда как страховая премия оплачена не полностью. Задержки по оплате страховой премии, задолженности по регрессным требованиям страховщика, другая дебиторская задолженность — это все образует ту массу обязательств в пользу страховщика, которую можно передать на истребование третьей стороне.

По оценке Debex, примерный объем рынка просроченных долгов страховых компаний может составлять 90 млрд руб. в год, однако в настоящее время лишь 5–10% от этого объема выходит в продажу. По прогнозам онлайн-аукциона, до конца года объем задолженности, выставленной страховыми компаниями на онлайн-площадки, может составить 4–5 млрд руб. Таким образом, выход страховщиков со своими просроченными портфелями на публичный рынок создает дополнительные возможности для коллекторов. В настоящее время они сталкиваются с заметными ограничениями бизнеса на фоне роста судебных пошлин и риска исчезновения с рынка портфеля судебной просрочки микрофинансовых компаний (см. “Ъ” от 6 сентября).

Работа с портфелем страховой просрочки будет иметь свои особенности. Как правило, страховщики выбирают дифференцированную тактику. Долги на крупные суммы с бесспорными обстоятельствами и надежными должниками взыскиваются силами юридических служб самих страховщиков, долги более низкие по качеству, но достаточно интересные передаются на частичную отработку, а оставшиеся долги списываются как нереальные к взысканию, поясняет Иван Рыбаков.

Вместе с тем построение собственной службы взыскания требует значительных инвестиций, нужно досконально понимать все требования законодательства, чтобы не получить постановление о нарушении, отмечают в НАПКА. Закон «Об организации страхового дела в РФ» предъявляет к деятельности страховых организаций множество требований, в том числе в части соблюдения допустимого значения собственных средств и принятых обязательств, которое устанавливает ЦБ. И если просрочка по дебиторской задолженности составляет значительный срок, то она становится неликвидной, что влияет на реальные активы страховщика и на отчетность, предоставляемую ЦБ, поясняет преимущества продажи просрочки для страховой компании арбитражный управляющий Татьяна Пугачева.

У страховых компаний существует потребность в избавлении от неликвидного портфеля, в коллекторском бизнесе остро стоит потребность в дифференциации своего портфеля. «Со временем либо сформируется отдельный сегмент рынка, появятся коллекторы, заточенные именно под этот продукт (сейчас подобное наблюдается в долговых портфелях банкротов или умерших клиентов), либо рынок распробует новый продукт и цены поползут вверх»,— считает гендиректор «Бустер.Ру» Ярослав Патрикеев.

Полина Трифонова, Анна Занина