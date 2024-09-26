Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Норвегии объявлен в розыск подозреваемый в продаже пейджеров «Хезболле»

МВД Норвегии объявило в международный розыск 39-летнего гражданина страны Ринсона Хосе. Норвежские правоохранительные органы подозревают его в продаже ливанской «Хезболле» партии пейджеров, которые взорвались на прошлой неделе.

В сообщении норвежской полиции, которое приводит Reuters говорится, что Ринсон Хосе «исчез» во время рабочей поездки в США на прошлой неделе. Он является основателем болгарской компании, которая была частью цепочки поставок пейджеров в Ливан, считает ведомство.

18 сентября Reuters связывалось с Ринсоном Хосе, но тот отказался говорить с журналистами о бизнесе в Болгарии и повесил трубку. В компании DN Media Group (агентство называет ее работодателем Ринсона Хосе) Reuters сообщили, что 17 сентября он уехал на конференцию в Бостон. После отъезда компания не могла с ним связаться. В материале агентства говорится, что в DN Media Group Ринсон Хосе работает в отделе продаж.

Из информации корпоративного реестра Болгарии следует, что в 2022 году Ринсон Хосе основал в болгарской Софии компанию под названием Norta Global Ltd. Венгерское издание Telex писало, что взорвавшиеся в Ливане пейджеры были закуплены Norta Global Ltd. у тайваньской компании Gold Apollo. Reuters со ссылкой на источники сообщало, что некоторым членам «Хезболлы» раздавали новые пейджеры с логотипом Gold Apollo 17 сентября, за несколько часов до того, как устройства начали взрываться.

О ситуации — в материале «''Хезболла'' расширяет ареал покрытия».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...