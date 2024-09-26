В Норвегии объявлен в розыск подозреваемый в продаже пейджеров «Хезболле»

МВД Норвегии объявило в международный розыск 39-летнего гражданина страны Ринсона Хосе. Норвежские правоохранительные органы подозревают его в продаже ливанской «Хезболле» партии пейджеров, которые взорвались на прошлой неделе.

В сообщении норвежской полиции, которое приводит Reuters говорится, что Ринсон Хосе «исчез» во время рабочей поездки в США на прошлой неделе. Он является основателем болгарской компании, которая была частью цепочки поставок пейджеров в Ливан, считает ведомство.

18 сентября Reuters связывалось с Ринсоном Хосе, но тот отказался говорить с журналистами о бизнесе в Болгарии и повесил трубку. В компании DN Media Group (агентство называет ее работодателем Ринсона Хосе) Reuters сообщили, что 17 сентября он уехал на конференцию в Бостон. После отъезда компания не могла с ним связаться. В материале агентства говорится, что в DN Media Group Ринсон Хосе работает в отделе продаж.

Из информации корпоративного реестра Болгарии следует, что в 2022 году Ринсон Хосе основал в болгарской Софии компанию под названием Norta Global Ltd. Венгерское издание Telex писало, что взорвавшиеся в Ливане пейджеры были закуплены Norta Global Ltd. у тайваньской компании Gold Apollo. Reuters со ссылкой на источники сообщало, что некоторым членам «Хезболлы» раздавали новые пейджеры с логотипом Gold Apollo 17 сентября, за несколько часов до того, как устройства начали взрываться.

О ситуации — в материале «''Хезболла'' расширяет ареал покрытия».