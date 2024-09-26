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Коммерсантъ FM
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Мэру Нью-Йорка предъявлены обвинения в коррупции

Мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу предъявлены обвинения во взяточничестве, мошенничестве с денежными переводами и получении незаконных пожертвований на предвыборную кампанию, сообщает The New York Times.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс

Фото: Caitlin Ochs, Reuters

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс

Фото: Caitlin Ochs, Reuters

В заключении прокуратуры говорится, что действующий мэр Нью-Йорка почти десять лет «добивался и получал неправомерные ценные выгоды, такие как роскошные международные поездки, в том числе от богатых иностранных бизнесменов и по крайней мере от одного турецкого правительственного чиновника, стремившегося оказать влияние на него». При этом прокуратура отмечает, что чем больше возрастали влияние и власть Эрика Адамса, тем теснее становились его коррупционные связи с иностранными гражданами, компаниями и правительствами.

Сегодня, 26 сентября, утром в официальной резиденции мэра, особняке Грейси, был проведен обыск и изъяты технические устройства, сообщил источник The Washington Post. Кроме того, ранее обыски прошли в домах некоторых чиновников, у нескольких ближайших подчиненных мэра также были изъяты средства связи и компьютеры.

Сам градоначальник все обвинения в свой адрес отвергает, заявляя, что «они построены на лжи».

Подробнее — в материале «Ъ» «Градоначальник, который слишком много знал».

Кирилл Сарханянц

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