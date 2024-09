Градоначальник, который слишком много брал

Федеральные власти США готовятся предъявить обвинения в коррупции мэру Нью-Йорка, бывшему полицейскому Эрику Адамсу. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на источники, близкие к расследованию. Некоторые политики уже призвали мэра уйти в отставку, сам он отвечает отказом. По данным СМИ, обвинения могут быть связаны со строительными контрактами и дорогими подарками, которые мэр принимал от частных компаний.

Фото: Brendan McDermid, Reuters Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс

Вчера вечером сразу несколько крупных американских СМИ — The New York Times, CBS News и The Wall Street Journal — сообщили, что федеральные власти США уже в четверг предъявят обвинения в коррупции действующему мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу. СМИ ссылаются на свои источники, близкие к следствию и ФБР. Сообщается, что расследование велось несколько месяцев, в его рамках федералы изъяли средства связи и компьютеры у нескольких ближайших подчиненных мэра, включая двух заместителей. В домах некоторых чиновников также прошли обыски.

СМИ сообщают, что обвинения в коррупции могут быть связаны со строительными контрактами, а также дорогими подарками, которые нью-йоркский градоначальник принимал от частных компаний, в том числе с иностранным участием.

Как отмечает The New York Times, «следователи проверяли, принимал ли господин Адамс в качестве подарка дорогостоящие перелеты от авиакомпании Turkish Airlines, которая частично принадлежит турецкому правительству.

Кроме того, следователи интересовались информацией о строительной компании из Бруклина, которой управляют выходцы из Турции, а также работой небольшого учебного заведения в Вашингтоне, поддерживающего тесные связи с Турцией».

Эрик Адамс родился в 1960 году в Бруклине в бедной афроамериканской семье. Его родители переехали в Нью-Йорк из штата Алабама. Будущий мэр рос в неблагополучном квартале и в подростковом возрасте вступил в уличную банду «Семь корон», которая занималась кражами, грабежами, рэкетом и крышеванием проституток. Самого Адамса после одной из краж арестовали, подростку дали условный срок. В ходе следствия его избивали белые офицеры полиции. Это продолжалось, пока в дело не вмешался чернокожий офицер. С трудом окончив школу, Адамс поступил в юридический колледж, чтобы самому стать полицейским, и ему это удалось. Он 22 года проработал в нью-йоркской полиции, став капитаном. В ходе своей службы он успешно работал в неблагополучных криминальных районах Нью-Йорка, а также был активистом кампаний против расовой дискриминации в полиции. В 1990-х годах Адамс несколько раз принимал участие в работе избирательных штабов местных политиков на выборах в законодательный совет Нью-Йорка. Сначала Адамс вступил в Республиканскую партию, но потом вышел из нее и вступил в Демократическую. В 2000-х годах Адамс сам избрался в Сенат штата Нью-Йорк. В 2013 году он стал главой районного совета Бруклина. В 2020 году Эрик Адамс выдвинулся на пост мэра Нью-Йорка от Демократической партии и победил кандидата от Республиканской партии, активиста и радиоведущего Кертиса Сильву, набрав 67% голосов. Ежемесячный оклад Эрика Адамса на посту мэра Нью-Йорка составляет $21,5 тыс.

После многочисленных сообщений СМИ о федеральном расследовании и готовящихся обвинениях в коррупции некоторые американские политики и члены городского совета призвали Эрика Адамса уйти в отставку. Сенатор штата Нью-Йорк Джон Лю заявил, что «жители Нью-Йорка заслуживают мэра, который может посвящать все свое время и всю энергию работе на благо города. Очевидно, что мэр Адамс в ближайшем будущем не сможет этого себе позволить, поэтому должен немедленно уйти в отставку».

Однако сам мэр пока отказывается уходить со своего поста, заявив, что он будет бороться за то, чтобы доказать свою невиновность.

Американские СМИ отмечают, что, если господин Адамс не уйдет в отставку, он станет первым в истории мэром Нью-Йорка, которому будут предъявлены обвинения во время его пребывания на посту.

Если же Адамс уйдет в отставку, его обязанности будет временно исполнять глава муниципальной службы общественных адвокатов Джумане Уильямс, который должен организовать новые внеочередные выборы мэра.

Евгений Хвостик