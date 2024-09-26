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Артисту предложили роль осужденного

Алексей Панин заочно получил срок за одобрение теракта на Крымском мосту

В Москве военный суд за один день заочно рассмотрел дело российского актера Алексея Панина (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). К уголовной ответственности артиста, проживающего сейчас в Испании, привлекли после того, как он в октябре 2022 года в собственном Telegram-канале разместил текст, в котором одобрил теракт на Крымском мосту. За оправдание терроризма суд назначил актеру шесть лет лишения свободы и трехлетний запрет на администрирование интернет-сайтов.

Актер Алексей Панин

Актер Алексей Панин

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Актер Алексей Панин

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Для вынесения приговора по делу Алексея Панина 2-му Западному окружному военному суду хватило одного заседания. Сначала прокурор Светлана Тарасова изложила суть обвинения. Как выяснилось, в деле актера один эпизод. По данным следствия, 8 октября в 13:30 по московскому времени, находясь в неустановленном месте, подсудимый разместил в своем Telegram-канале собственное изображение с текстом, в котором в нецензурной форме выразил радость по поводу теракта, организованного украинскими спецслужбами и совершенного в тот день на Крымском мосту. Отдельно артист отметил, что подрыв автомобиля последовал сразу за днем рождения президента России.

Прокурор также напомнила, что артист уже был судим — в 2005 году по делу о неповиновении законному требованию представителя власти. Тогда он вину признал, заявил о раскаянии и заплатил назначенный судом штраф в размере 15 тыс. руб.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание террористической деятельности) в отношении актера было возбуждено в январе 2023 года, три месяца спустя ему было заочно предъявлено обвинение. В его основу легли показания шести свидетелей, допрошенных следователем следственного отдела Гагаринского района ГСУ СКР по Москве.

В апреле 2024 года фигурант был объявлен сначала в федеральный, а затем и международный розыск, суд заочно его арестовал. Сам же актер еще в 2020 году перебрался в Испанию, там же сейчас находится и его вторая жена с их несовершеннолетней дочерью.

После прокурора суд заслушал свидетелей. Первый, бывший военный, рассказал, что в начале января 2023 года на Петровке, рядом со зданием ГУ МВД по Москве, его остановили оперативники, попросившие выступить понятым при составлении ими протокола по результатам осмотра и опознания изображения Алексея Панина с размещенным текстовым сообщением.

Свидетель сообщил, что слабо помнит, что писал подсудимый, но было ясно, что он выражает радость в связи со взрывом на Крымском мосту.

Второй свидетель рассказал, что в начале января 2023 года случайно наткнулся на ссылку на канал артиста. Текстом по поводу взрыва свидетель, по его словам, был «крайне недоволен, поскольку является патриотом России». Вскоре его пригласили в Гагаринский отдел СКР для дачи показаний по делу. Каким образом следователи на него вышли, свидетель не сказал.

Что известно о теракте на Крымском мосту

Последним свидетелем в суде оказался оперуполномоченный Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Москве в звании подполковника. Он сообщил, что в его работу входит постоянный мониторинг интернет-ресурсов на предмет выявления экстремистских и террористических проявлений. Так он и обнаружил высказывание артиста, которое его «оскорбило».

Остальные свидетели не явились, и прокурор зачитала выводы экспертов, изучивших распространенный подсудимым текст. Те были единодушны: артист, у которого оказалось немало подписчиков — свыше 55 тыс., распространил в своем канале сведения и идеи, оправдывающие терроризм и экстремизм.

В прениях прокурор попросила признать подсудимого виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ и приговорить к шести годам колонии общего режима с запретом администрировать интернет-сайты любого содержания в течение пяти лет.

Назначенный судом адвокат Алексей Волков, в свою очередь, заявил, что гособвинение не представило убедительных доказательств того, что его подзащитный оправдывал терроризм.

«У меня возникли в этой связи сомнения, а, как известно, все сомнения должны трактоваться в пользу обвиняемого, поэтому прошу его оправдать»,— сказал адвокат. На оглашение резолютивной части приговора он не остался, поскольку участвовал еще в одном процессе. Поэтому вопрос, будет ли защита обжаловать приговор, остался открытым.

Тем временем председательствующий судья Олег Шишов признал актера виновным и приговорил к шести годам колонии, а запрет на администрирование интернет-сайтов ограничил тремя годами.

Алексей Соковнин

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Сотрудники полиции во время процедуры досмотра

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По заявлениям Российского союза туриндустрии, в Крыму находятся десятки тысяч туристов. Около 4 тыс. туристов планировали покинуть полуостров в ближайшее время

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По предварительным оценкам Всероссийского союза страховщиков, ущерб от взрыва оценивается в 200-500 млн руб.

Фото: кадр с камеры видеонаблюдения

Глава специальной правительственной комиссии Марат Хуснуллин прибыл в Крым и осмотрел повреждения моста прямо на месте ЧП

Фото: Официальная страница Владимира Рогова в Telegram

Локомотив и несколько вагонов из загоревшегося грузового состава вывели с Крымского моста на железнодорожную станцию в Керчи

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, восстановление моста начнется сразу после завершения следственных действий

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

К 16:00 8 октября частично восстановили движение автотранспорта. Оно открыто для легковых автомобилей с полной процедурой досмотра

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, на 20:40 8 октября железнодорожное движение на Крымском мосту полностью восстановили

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудники полиции во время процедуры досмотра

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сроки восстановления второго пролета автодорожной части сообщат после инструментального обследования моста

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Для пассажирских автобусов и большегрузных автомобилей Крымский мост закрыт до особого распоряжения

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

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