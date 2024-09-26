Артисту предложили роль осужденного

В Москве военный суд за один день заочно рассмотрел дело российского актера Алексея Панина (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). К уголовной ответственности артиста, проживающего сейчас в Испании, привлекли после того, как он в октябре 2022 года в собственном Telegram-канале разместил текст, в котором одобрил теракт на Крымском мосту. За оправдание терроризма суд назначил актеру шесть лет лишения свободы и трехлетний запрет на администрирование интернет-сайтов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Алексей Панин

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Актер Алексей Панин

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Для вынесения приговора по делу Алексея Панина 2-му Западному окружному военному суду хватило одного заседания. Сначала прокурор Светлана Тарасова изложила суть обвинения. Как выяснилось, в деле актера один эпизод. По данным следствия, 8 октября в 13:30 по московскому времени, находясь в неустановленном месте, подсудимый разместил в своем Telegram-канале собственное изображение с текстом, в котором в нецензурной форме выразил радость по поводу теракта, организованного украинскими спецслужбами и совершенного в тот день на Крымском мосту. Отдельно артист отметил, что подрыв автомобиля последовал сразу за днем рождения президента России.

Прокурор также напомнила, что артист уже был судим — в 2005 году по делу о неповиновении законному требованию представителя власти. Тогда он вину признал, заявил о раскаянии и заплатил назначенный судом штраф в размере 15 тыс. руб.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание террористической деятельности) в отношении актера было возбуждено в январе 2023 года, три месяца спустя ему было заочно предъявлено обвинение. В его основу легли показания шести свидетелей, допрошенных следователем следственного отдела Гагаринского района ГСУ СКР по Москве.

В апреле 2024 года фигурант был объявлен сначала в федеральный, а затем и международный розыск, суд заочно его арестовал. Сам же актер еще в 2020 году перебрался в Испанию, там же сейчас находится и его вторая жена с их несовершеннолетней дочерью.

После прокурора суд заслушал свидетелей. Первый, бывший военный, рассказал, что в начале января 2023 года на Петровке, рядом со зданием ГУ МВД по Москве, его остановили оперативники, попросившие выступить понятым при составлении ими протокола по результатам осмотра и опознания изображения Алексея Панина с размещенным текстовым сообщением.

Свидетель сообщил, что слабо помнит, что писал подсудимый, но было ясно, что он выражает радость в связи со взрывом на Крымском мосту.

Второй свидетель рассказал, что в начале января 2023 года случайно наткнулся на ссылку на канал артиста. Текстом по поводу взрыва свидетель, по его словам, был «крайне недоволен, поскольку является патриотом России». Вскоре его пригласили в Гагаринский отдел СКР для дачи показаний по делу. Каким образом следователи на него вышли, свидетель не сказал.

Последним свидетелем в суде оказался оперуполномоченный Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Москве в звании подполковника. Он сообщил, что в его работу входит постоянный мониторинг интернет-ресурсов на предмет выявления экстремистских и террористических проявлений. Так он и обнаружил высказывание артиста, которое его «оскорбило».

Остальные свидетели не явились, и прокурор зачитала выводы экспертов, изучивших распространенный подсудимым текст. Те были единодушны: артист, у которого оказалось немало подписчиков — свыше 55 тыс., распространил в своем канале сведения и идеи, оправдывающие терроризм и экстремизм.

В прениях прокурор попросила признать подсудимого виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ и приговорить к шести годам колонии общего режима с запретом администрировать интернет-сайты любого содержания в течение пяти лет.

Назначенный судом адвокат Алексей Волков, в свою очередь, заявил, что гособвинение не представило убедительных доказательств того, что его подзащитный оправдывал терроризм.

«У меня возникли в этой связи сомнения, а, как известно, все сомнения должны трактоваться в пользу обвиняемого, поэтому прошу его оправдать»,— сказал адвокат. На оглашение резолютивной части приговора он не остался, поскольку участвовал еще в одном процессе. Поэтому вопрос, будет ли защита обжаловать приговор, остался открытым.

Тем временем председательствующий судья Олег Шишов признал актера виновным и приговорил к шести годам колонии, а запрет на администрирование интернет-сайтов ограничил тремя годами.

Алексей Соковнин