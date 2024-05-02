Крымский мост запускали в небо

“Ъ” стали известны результаты взрывотехнической экспертизы, проведенной по уголовному делу о теракте 2022 года на Крымском мосту. Оказалось, что для подрыва важнейшей транспортной магистрали России использовалось самодельное взрывное устройство мощностью, эквивалентной 10 тоннам тротила. Его основу составляла не промышленная взрывчатка, а спрятанное в бобины полиэтиленовой пленки твердое ракетное топливо, которое сдетонировало от взрыва пластита в определенной точке маршрута.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Взрыв на мосту был эквивалентен по мощности 10 тоннам тротила

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Взрыв на мосту был эквивалентен по мощности 10 тоннам тротила

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Взрывотехническая судебная экспертиза стала важнейшим документом в многотомном уголовном деле, с которым сейчас знакомятся фигуранты расследования, законченного, как сообщал “Ъ”, сотрудниками управления по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности ГСУ СКР.

Специалисты главка с помощью оперативников ФСБ и военных пришли к выводу, что организатором преступления являлся председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк. Террористической группой, перед которой стояла задача уничтожить Крымский мост, он, по версии следствия, руководил с момента своего назначения президентом Владимиром Зеленским в марте 2022 года первым заместителем председателя СБУ до августа того же года, когда уже являлся временно исполняющим обязанности руководителя украинской спецслужбы.

Участники группы в точно не установленное время, но не позднее августа 2022 года, предположительно, на территории Украины «с использованием промышленно произведенных компонентов изготовили самодельное взрывное устройство (СВУ) фугасного действия мощностью около 10 тонн в тротиловом эквиваленте».

В качестве основного заряда, согласно выводам экспертов, использовалось смесевое взрывчатое вещество на основе твердого ракетного топлива, содержащего перхлораты калия или натрия, а также мелкодисперсные металлы.

Камуфлирование СВУ было обеспечено полиэтиленовой пленкой толщиной 100 микрометров, или 0,1 миллиметра. Плотный слой пленки выступил и в роли оболочки взрывного устройства.

По данным ГСУ СКР, в начале августа 2022 года пленка на 22 паллетах, весившая 22,7 тонны, была отправлена из Одессы в болгарский город Русе. Оттуда поступила в грузинский Поти, а затем в Ереван. Пока пленка находилась в ереванском терминале «Трансальян», груз растаможили, заменив после этого на него часть сопроводительных документов.

4 октября пленка на автомобиле DAF была перевезена через грузино-российскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс», а через два дня доставлена на оптовую базу в Армавире (Краснодарский край). Там паллеты загрузили в машину International ProStar с прицепом под управлением гражданина России Махира Юсубова (он не знал о планах террористов), который по документам должен был доставить пленку от ульяновского ООО ТЭК-34 в адрес зарегистрированного в Симферополе ООО «Экстра». Столь сложные перемещения, говорится в материалах дела, были необходимы для того, чтобы ослабить внимание к грузу силовиков.

Взрыв на Крымском мосту прогремел ранним утром 8 октября 2022 года.

Согласно выводам экспертов, «для возбуждения детонации» взрывчатой смеси использовалось взрывчатое вещество иностранного производства на основе гексогена, наиболее вероятно, С-4 или РЕ-8.

В свою очередь, детонатор, также скрытый под пленкой, сработал от сигнала GPS-навигатора «в момент прохождения заранее заданной точки маршрута». Это был 156-й километр участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск—Керчь.

В результате взрыва произошло обрушение двух пролетов моста, соединяющих 235-ю и 236-ю опоры, а также повреждены 17 вагонов-цистерн, следовавших в составе грузового поезда №3208 по маршруту Тамань—Джанкой на 156-м километре пикета №5 железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.

В теракте (ч. 3 ст. 205 УК) очно обвиняются граждане России, Армении и Украины Олег Антипов, Александр Былин, Дмитрий Тяжелых, Артем и Георгий Азатьяны, Роман Соломко, Владимир Злоба и Артур Терчанян, обеспечившие доставку взрывчатки под видом пленки до места теракта. Еще несколько человек, включая главу СБУ Малюка, арестованы заочно и объявлены в международный розыск.

Ознакомление сторон с материалами расследования, в котором более 100 томов, планируется завершить в июне. Тогда же обвинительное заключение будет направлено на утверждение в Генпрокуратуру, а само дело в середине лета уже должно поступить на рассмотрение по существу в Южный окружной военный суд.

Николай Сергеев