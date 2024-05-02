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Крымский мост запускали в небо

Стали известны подробности теракта, организованного СБУ

“Ъ” стали известны результаты взрывотехнической экспертизы, проведенной по уголовному делу о теракте 2022 года на Крымском мосту. Оказалось, что для подрыва важнейшей транспортной магистрали России использовалось самодельное взрывное устройство мощностью, эквивалентной 10 тоннам тротила. Его основу составляла не промышленная взрывчатка, а спрятанное в бобины полиэтиленовой пленки твердое ракетное топливо, которое сдетонировало от взрыва пластита в определенной точке маршрута.

Взрыв на мосту был эквивалентен по мощности 10 тоннам тротила

Взрыв на мосту был эквивалентен по мощности 10 тоннам тротила

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Взрыв на мосту был эквивалентен по мощности 10 тоннам тротила

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Взрывотехническая судебная экспертиза стала важнейшим документом в многотомном уголовном деле, с которым сейчас знакомятся фигуранты расследования, законченного, как сообщал “Ъ”, сотрудниками управления по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности ГСУ СКР.

Специалисты главка с помощью оперативников ФСБ и военных пришли к выводу, что организатором преступления являлся председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк. Террористической группой, перед которой стояла задача уничтожить Крымский мост, он, по версии следствия, руководил с момента своего назначения президентом Владимиром Зеленским в марте 2022 года первым заместителем председателя СБУ до августа того же года, когда уже являлся временно исполняющим обязанности руководителя украинской спецслужбы.

Участники группы в точно не установленное время, но не позднее августа 2022 года, предположительно, на территории Украины «с использованием промышленно произведенных компонентов изготовили самодельное взрывное устройство (СВУ) фугасного действия мощностью около 10 тонн в тротиловом эквиваленте».

В качестве основного заряда, согласно выводам экспертов, использовалось смесевое взрывчатое вещество на основе твердого ракетного топлива, содержащего перхлораты калия или натрия, а также мелкодисперсные металлы.

Камуфлирование СВУ было обеспечено полиэтиленовой пленкой толщиной 100 микрометров, или 0,1 миллиметра. Плотный слой пленки выступил и в роли оболочки взрывного устройства.

По данным ГСУ СКР, в начале августа 2022 года пленка на 22 паллетах, весившая 22,7 тонны, была отправлена из Одессы в болгарский город Русе. Оттуда поступила в грузинский Поти, а затем в Ереван. Пока пленка находилась в ереванском терминале «Трансальян», груз растаможили, заменив после этого на него часть сопроводительных документов.

4 октября пленка на автомобиле DAF была перевезена через грузино-российскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс», а через два дня доставлена на оптовую базу в Армавире (Краснодарский край). Там паллеты загрузили в машину International ProStar с прицепом под управлением гражданина России Махира Юсубова (он не знал о планах террористов), который по документам должен был доставить пленку от ульяновского ООО ТЭК-34 в адрес зарегистрированного в Симферополе ООО «Экстра». Столь сложные перемещения, говорится в материалах дела, были необходимы для того, чтобы ослабить внимание к грузу силовиков.

Взрыв на Крымском мосту прогремел ранним утром 8 октября 2022 года.

Согласно выводам экспертов, «для возбуждения детонации» взрывчатой смеси использовалось взрывчатое вещество иностранного производства на основе гексогена, наиболее вероятно, С-4 или РЕ-8.

В свою очередь, детонатор, также скрытый под пленкой, сработал от сигнала GPS-навигатора «в момент прохождения заранее заданной точки маршрута». Это был 156-й километр участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск—Керчь.

В результате взрыва произошло обрушение двух пролетов моста, соединяющих 235-ю и 236-ю опоры, а также повреждены 17 вагонов-цистерн, следовавших в составе грузового поезда №3208 по маршруту Тамань—Джанкой на 156-м километре пикета №5 железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.

В теракте (ч. 3 ст. 205 УК) очно обвиняются граждане России, Армении и Украины Олег Антипов, Александр Былин, Дмитрий Тяжелых, Артем и Георгий Азатьяны, Роман Соломко, Владимир Злоба и Артур Терчанян, обеспечившие доставку взрывчатки под видом пленки до места теракта. Еще несколько человек, включая главу СБУ Малюка, арестованы заочно и объявлены в международный розыск.

Ознакомление сторон с материалами расследования, в котором более 100 томов, планируется завершить в июне. Тогда же обвинительное заключение будет направлено на утверждение в Генпрокуратуру, а само дело в середине лета уже должно поступить на рассмотрение по существу в Южный окружной военный суд.

Николай Сергеев

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Взрыв на Крымском мосту

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По заявлениям Российского союза туриндустрии, в Крыму находятся десятки тысяч туристов. Около 4 тыс. туристов планировали покинуть полуостров в ближайшее время

По заявлениям Российского союза туриндустрии, в Крыму находятся десятки тысяч туристов. Около 4 тыс. туристов планировали покинуть полуостров в ближайшее время

Фото: Коммерсантъ / Вероника Котькова  /  купить фото

По предварительным оценкам Всероссийского союза страховщиков, ущерб от взрыва оценивается в 200-500 млн руб.

По предварительным оценкам Всероссийского союза страховщиков, ущерб от взрыва оценивается в 200-500 млн руб.

Фото: кадр с камеры видеонаблюдения

Глава специальной правительственной комиссии Марат Хуснуллин прибыл в Крым и осмотрел повреждения моста прямо на месте ЧП

Глава специальной правительственной комиссии Марат Хуснуллин прибыл в Крым и осмотрел повреждения моста прямо на месте ЧП

Фото: Официальная страница Владимира Рогова в Telegram

Локомотив и несколько вагонов из загоревшегося грузового состава вывели с Крымского моста на железнодорожную станцию в Керчи

Локомотив и несколько вагонов из загоревшегося грузового состава вывели с Крымского моста на железнодорожную станцию в Керчи

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, восстановление моста начнется сразу после завершения следственных действий

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, восстановление моста начнется сразу после завершения следственных действий

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

К 16:00 8 октября частично восстановили движение автотранспорта. Оно открыто для легковых автомобилей с полной процедурой досмотра

К 16:00 8 октября частично восстановили движение автотранспорта. Оно открыто для легковых автомобилей с полной процедурой досмотра

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, на 20:40 8 октября железнодорожное движение на Крымском мосту полностью восстановили

По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, на 20:40 8 октября железнодорожное движение на Крымском мосту полностью восстановили

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудники полиции во время процедуры досмотра

Сотрудники полиции во время процедуры досмотра

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сроки восстановления второго пролета автодорожной части сообщат после инструментального обследования моста

Сроки восстановления второго пролета автодорожной части сообщат после инструментального обследования моста

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Для пассажирских автобусов и большегрузных автомобилей Крымский мост закрыт до особого распоряжения

Для пассажирских автобусов и большегрузных автомобилей Крымский мост закрыт до особого распоряжения

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

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По заявлениям Российского союза туриндустрии, в Крыму находятся десятки тысяч туристов. Около 4 тыс. туристов планировали покинуть полуостров в ближайшее время

Фото: Коммерсантъ / Вероника Котькова  /  купить фото

По предварительным оценкам Всероссийского союза страховщиков, ущерб от взрыва оценивается в 200-500 млн руб.

Фото: кадр с камеры видеонаблюдения

Глава специальной правительственной комиссии Марат Хуснуллин прибыл в Крым и осмотрел повреждения моста прямо на месте ЧП

Фото: Официальная страница Владимира Рогова в Telegram

Локомотив и несколько вагонов из загоревшегося грузового состава вывели с Крымского моста на железнодорожную станцию в Керчи

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, восстановление моста начнется сразу после завершения следственных действий

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

К 16:00 8 октября частично восстановили движение автотранспорта. Оно открыто для легковых автомобилей с полной процедурой досмотра

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, на 20:40 8 октября железнодорожное движение на Крымском мосту полностью восстановили

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудники полиции во время процедуры досмотра

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сроки восстановления второго пролета автодорожной части сообщат после инструментального обследования моста

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Для пассажирских автобусов и большегрузных автомобилей Крымский мост закрыт до особого распоряжения

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

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