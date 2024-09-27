Путешественникам составили компании

Восстановление турпотока за рубеж и рост числа поездок по стране способствуют развитию профильного бизнеса. Число работающих в России туристических компаний в этом году стало постепенно увеличиваться, а количество банкротств в сегменте — уменьшаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

На начало сентября 2024 года в России было зарегистрировано 45,2 тыс. компаний, работающих как турагентства и организации, предоставляющие услуги в сфере туризма, следует из подсчетов исследовательской компании «Контур.Фокус». Это на 2,5% больше год к году. Для сравнения: за тот же период 2023 года прирост был ниже — 0,94%. До этого показатель снижался. Аналитики отметили и сокращение в январе—августе числа ликвидаций отраслевых организаций — на 5,9% год к году, до 2,4 тыс.

Это происходит на фоне общего роста туриндустрии. Согласно Росстату, в январе—июле 2024 года в российских отелях остановились 48,7 млн человек, что на 11,7% больше год к году. По оценкам Travelline, этот показатель увеличился на 12%. Число поездок россиян за рубеж в первой половине этого года увеличилось на 8,7% год к году, до 12,7 млн, следует из данных погранслужбы ФСБ. Это само по себе способствует росту активности бизнеса, констатирует вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. По его данным, число туроператоров стабильно: внутри страны работают около 4 тыс. игроков, на выездном рынке — не более 400.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе констатирует, что при планировании поездок и отдыха услугами туристических компаний пользуются 40% путешествующих по России и 60% отправляющихся за рубеж. За пять лет значения выросли на 25 и 10 процентных пунктов соответственно, говорит она. Тренд связан как с развитием внутреннего рынка, так и с осложнившимися логистикой поездок за рубеж и оплатой услуг после начала российско-украинского военного конфликта в феврале 2022 года. Это дало толчок для развития тревел-посредников, помогающих организовывать туры за рубеж, не исключает госпожа Ломидзе. Сейчас в сегменте бронирования отелей доля онлайн-тревел составляет 55%, свидетельствуют данные Travelline. В случае продаж авиабилетов на долю агентов приходится 50%, добавляет Дмитрий Горин.

По данным «Контур. Фокуса», среди десяти крупных регионов по числу компаний выраженный прирост год к году показала Башкирия — на 8,7%, до 1,3 тыс. компаний. В Татарстане рост составил 4,2%, до 1,4 тыс. Динамика, по мнению аналитиков, может указывать на развитие туризма в Приволжском федеральном округе.

В Москве количество зарегистрированных туристических компаний за год выросло на 1,8%, до 7,7 тыс. В Санкт-Петербурге значение осталось стабильным — 3,5 тыс. В Краснодарском крае показатель вырос на 2,4%, до 1,9 тыс.

Негативный тренд аналитики «Контур. Фокуса» зафиксировали в Крыму, где число туристических компаний за год снизилось на 6,3%, до 654. Это, вероятно, объясняется снижением в последние два года турпотока на полуостров (см. “Ъ” от 9 августа). Сейчас ситуация улучшается: согласно Travelline, количество бронирований гостиниц в Крыму за последние две недели увеличилось на 45% год к году, заездов — на 56%. Но динамика прослеживается к низкой базе прошлого года и на фоне общей нестабильности, говорит Дмитрий Горин. Об активности турбизнеса речь, по его мнению, пока не идет.

Заметно снизилось число зарегистрированных турфирм и в Ростовской области — на 6,2% год к году, до 701, следует из данных «Контур. Фокуса». Это может быть связано с сокращением мобильности самих жителей региона из-за неработающего более двух лет местного аэропорта из-за боевых действий на Украине. Такая же ситуация с аэропортом и в Крыму.

Александра Мерцалова