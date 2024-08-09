Отели выселяются из Крыма

После двух неудачных туристических сезонов подряд количество гостиничных компаний в Крыму и Севастополе сократилось почти на 6,5% за два года. Сейчас самая низкая загрузка отелей остается на западном берегу полуострова и вряд ли в целом выйдет на приемлемый для бизнеса уровень до открытия аэропорта Симферополя. В то же время в целом по России число компаний гостиничного профиля, напротив, увеличилось на 9,6% в том числе за счет роста внутреннего турпотока в других регионах страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

К июлю 2024 года число юрлиц, основной вид деятельности которых оказание гостиничных или санаторных услуг, в Крыму составило 1,6 тыс., что меньше почти на 2% год к году и на 6,35% по сравнению с тем же периодом 2022 года, подсчитали в «Контур.Фокусе». В Севастополе снижение составило 1,7% и 6,4% соответственно, до 291 юрлица. По данным аналитиков, Крым и Севастополь лидируют по сокращению числа профильных компаний. Помимо полуострова отрицательная динамика прослеживается в Магаданской, Кемеровской, Белгородской областях и Коми.

Регионы с самым большим числом гостиничных компаний Выйти из полноэкранного режима Регион Количество компаний на 1 июля 2024 года Изменение за год (%) Изменение за два года (%) Краснодарский край 4720 4,98 5,1 Москва 3928 7,7 10,2 Санкт-Петербург 2087 2,4 3,7 Московская область 1738 3,4 8,4 Крым 1579 -1,9 -6,4 Приморский край 837 4,5 6,2 Ростовская область 832 5,5 9,2 Свердловская область 802 5,8 8,1 Башкортостан 745 13,6 19,6 Татарстан 699 8 9,6 Открыть в новом окне Источник: данные «Контур.Фокуса».

Согласно сервису бронирования отелей «Островок», в Крыму к этой системе сейчас подключены 2,4 тыс. отелей и апартаментов — это на 14% больше, чем годом ранее. Но динамика значительно хуже, чем в целом по России, где прирост составил 40%. Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева замечает, что некоторые небольшие отели на полуострове приостановили работу из-за низкой загрузки.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин не исключает, что закрылись в основном гостевые дома, в то время как крупные гостиничные объекты продолжают работу.

В «Контур.Фокусе» фиксируют прирост числа профильных гостиничных компаний в целом по России на 5,4% год к году и на 9,6% за два года, до 37,5 тыс. В Краснодарском крае, считающемся основным конкурентом Крыма, количество игроков за два года выросло на 5,1%, до 4,7 тыс. Самый заметный прирост числа компаний аналитики зафиксировали в регионах Северного Кавказа: в Ингушетии, Дагестане, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Чечне за два года число профильных компаний выросло на 30–67%.

Эксперт «Контур.Фокуса» Антон Яковлев замечает, что привлекательность Крыма в последние два года снизилась из-за близости к местам боевым действий. Ухудшилась и транспортная доступность: работа аэропорта Симферополя последние два года ограничена. По данным министерства курортов и туризма Крыма, регион в прошлом году посетили 5,2 млн туристов. Это на 20% меньше, чем в 2022 году, и на 45% отстает от показателя 2021 года.

Директор по развитию сервиса бронирования «Твил.ру» Оксана Шустикова говорит, что в 2022 году было впечатление, что работу прекратят 20–30% номерного фонда Крыма. Сейчас ситуация лучше: интерес путешественников к региону летом вырос на 23% год к году.

В «Островке» зафиксировали рост бронирований на 36% год к году. Средняя стоимость размещения увеличилась на 18%, до 5 тыс. руб. за ночь. В России в целом ночь в среднем стоит 5,5 тыс. руб., рост на 20%. За два года, согласно OneTwoTrip, средняя стоимость ночи в Крыму выросла на 15%. Сергей Ромашкин предполагает, что в этом году турпоток отыграет прошлогоднее падение, вернувшись к уровню 2022 года, когда было около 6,5 млн человек.

Коммерческий директор туроператора «Алеан» Оксана Булах говорит о росте в этом году числа объектов в базе компании: в этом году на рынок в Крыму вышли три новых апарт-отеля, экоотель и санаторий. Но говорить о принципиальном изменении тренда, по мнению Оксаны Шустиковой, можно будет лишь после появления ясности относительно открытия аэропорта. До этого в регион не сможет вернуться поток гостей, приезжающих на несколько дней, замечает господин Ромашкин. Глава Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Стамбульникова обращает внимание на то, что загрузка объектов в Крыму остается неравномерной. Июнь—июль оказались достаточно успешными для южного берега, но на западном берегу, где часть пляжей закрыта, ситуация была хуже, констатирует она.

Александра Мерцалова