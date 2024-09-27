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Коммерсантъ FM
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Discord отметился в реестре Роскомнадзора

Мессенджер геймеров и разработчиков могут заблокировать

Мессенджер Discord, популярный в корпоративной культуре IT и среде геймеров, может быть полностью заблокирован в России. В начале сентября пользователи уже жаловались на сбои в его работе, однако тогда решения Роскомнадзора о блокировке не последовало. Сейчас в его отношении вынесено пять новых решений о нарушении законодательства от регулятора. Участники рынка отмечают, что мессенджер популярен в том числе среди администраторов криптопроектов.

Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ

Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил, что в адрес мессенджера Discord с 20 сентября было направлено пять новых решений от Роскомнадзора в части его работы в России. Это следует из данных в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора, такие решения могут стать основанием для блокировки ресурса по закону «об информтехнологиях и защите информации». Собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией, подтвердил, что «в ближайшие дни» Discord может быть официально заблокирован в России из-за нарушения законодательства. Собеседник “Ъ” в игровой индустрии отметил, что в отрасли обсуждается риск замедления мессенджера. В Роскомнадзоре “Ъ” не ответили.

В середине сентября пользователи мессенджера уже жаловались на массовые перебои в работе Discord, тогда многие не смогли открыть веб- и мобильную версию ресурса, с VPN-сервисов они открывались (см. “Ъ” от 18 сентября). По данным Downdetector за 26 сентября, днем более 11 тыс. пользователей в РФ сообщили о сбоях в работе Discord.

Discord — система обмена сообщениями для мобильных и ПК с поддержкой видеоконференций, предназначенная для использования различными сообществами по интересам. Система наиболее популярна у геймеров и учащихся. Она также позиционирует себя как защищенная: 17 сентября Discord внедрил сквозное шифрование для аудио- и видеозвонков. Разработчиком является компания Discord Inc. из Сан-Франциско (США), в 2022 году платформа сообщала о более чем 150 млн ежемесячных пользователей. По разным оценкам, число пользователей Discord в России составляет от 29 млн до 40 млн, они генерируют более 4% месячного трафика платформы.

Discord в последние пару лет стал основной площадкой для комьюнити-менеджмента видеоигр (то есть общения представителей разработчиков и игроков), говорит директор по развитию бизнеса разработчика игр Overmobile Ян Янкелойць. «Для этих же задач, а также для поддержания интереса к бизнесу Discord используется и администраторами криптопроектов»,— уточняет он. Одна из отличительных возможностей Discord — настраивать разные псевдонимы для разных серверов (сообществ, аналогов групп в Telegram). Разработчики зачастую используют Discord и как замену специализированным корпоративным мессенджерам, отмечает господин Янкелойць: «Местами это удобнее и намного дешевле, чем использовать Slack».

Discord — ценный сервис, для многих он является связующим звеном с профильными сообществами, не только геймеров, отмечает руководитель Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников. Пользователям придется искать альтернативы для общения. Хотя прямых аналогов на российском рынке нет, как и с уходом из России Miro и Notion, быстро возникнут как отечественные клоны, так и китайские аналоги, которые выйдут на наш рынок, прогнозирует он.

«Проблема в том, что для российских разработчиков общение с сообществом, в том числе международным, и техническая поддержка реализованы именно через Discord»,— объясняет Василий Овчинников. Там настроены боты и интеграции с системами.

Татьяна Исакова, Юрий Литвиненко

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