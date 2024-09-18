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Коммерсантъ FM
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С Discord сыграли в частичную блокировку

Популярный у геймеров мессенджер засбоил в России

Пользователи мессенджера Discord в РФ пожаловались на массовые сбои в его работе. Согласно данным реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора, в сентябре ряд страниц Discord был включен в него по требованию МВД. По оценке участников рынка, число пользователей Discord в России достигает 40 млн. Наиболее популярен он у геймеров, а также используется крупным бизнесом для проведения видеоконференций. Прямых альтернатив платформе сейчас нет как на российском, так и на международном рынке, говорят эксперты.

Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ

Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ

Мессенджер Discord с 18 сентября начал работать со сбоями, на что обратили внимание пользователи сети: многие не смогли открыть веб- и мобильную версию ресурса, однако при использовании VPN-сервисов они открывались. Как убедился “Ъ”, в сентябре отдельные страницы сайта Discord (какие именно — не уточняется) были внесены в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. Последние ограничения, от 4 сентября, были внесены по требованию МВД. В Роскомнадзоре не ответили “Ъ”.

Discord — система мгновенного обмена сообщениями для мобильных и ПК с поддержкой видеоконференций, предназначенная для использования различными сообществами по интересам. Система наиболее популярна у геймеров и учащихся. Она также позиционирует себя как защищенная: 17 сентября Discord внедрил сквозное шифрование для аудио- и видеозвонков. Разработчиком является компания Discord Inc. из Сан-Франциско (США), в 2022 году платформа сообщала о более чем 150 млн ежемесячных активных пользователей.

По оценке Mediascope за 2022 год (более свежих данных не приводится), Discord вошел в число самых популярных для общения в игровой индустрии в РФ. «Геймеры пользуются им чаще других мобильных пользователей»,— писали исследователи.

В марте 2024 года Роскомнадзор включил мессенджер в реестр социальных сетей — в него добавляют ресурсы, посещаемость которых превышает 500 тыс. российских пользователей в сутки. Включенные в реестр платформы должны самостоятельно находить и блокировать противоправный контент. При этом еще в 2022 году Роскомнадзор применил меры понуждения в отношении Discord за неудаление противоправной информации: поисковые системы информируют пользователей о нарушении ими законодательства РФ. В начале августа за нарушение требований законодательства Роскомнадзор ограничил доступ к защищенному мессенджеру Signal (см. “Ъ” от 9 августа).

По разным оценкам, число зарегистрированных пользователей Discord в России составляет от 29 млн до 40 млн, они генерируют более 4% месячного трафика платформы, говорит управляющий партнер агентства цифровых коммуникаций Heads’made Ярослав Мешалкин. «При этом Discord — не только средство общения для геймеров, это в целом удобная платформа, которой для общения и совместной деятельности пользуются компании самого разного профиля: от IT-корпораций уровня Google до киберспортивных клубов»,— отмечает он.

По мнению руководителя Организации развития видеоигровой индустрии Василия Овчинникова, если в будущем будет принято решение о блокировке Discord в России, то это может создать определенные неудобства, так как большинство разработчиков поддерживают в нем свои международные сообщества, техподдержку, используя Discord для организации и проведения соревнований, общения сотрудников.

Альтернативой Discord, по мнению Ярослава Мешалкина, выступают любые приложения для групповых звонков, например Skype — «именно в нем до широкого распространения Discord координировались совместные видеоигры». Сейчас, вероятно, этот функционал может взять на себя Telegram или внутриигровые голосовые чаты, которые есть во многих онлайн-играх, прогнозирует Ярослав Мешалкин. Однако источник на игровом рынке напоминает, что прямых альтернатив Discord нет ни на российском, ни на международном рынке: «Если геймеры будут вынуждены пользоваться другим сервисом, они будут пробовать как российские, так и зарубежные мессенджеры, но на чем остановят свой выбор — предположить невозможно».

Татьяна Исакова, Юлия Юрасова, Юрий Литвиненко

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