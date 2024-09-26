«Славянка» ждет: строительство первого путепровода над КАД начали в Петербурге

Начался новый этап строительства путепровода будущей трамвайной линии «Славянка», который будет проходить над кольцевой автодорогой. Об этом сообщает пресс-служба Смольного 26 сентября. Протяженность конструкции с учетом подпорных стенок и ответвления на Вилеровский переулок составит более 1200 м в длину и свыше 240 м в ширину.

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«Наши инженеры и конструкторы смогли реализовать очень непростое техническое решение: при строительстве путепровода мы не перекрываем КАД, не создаем неудобств для водителей. Путепровод на треть выше стандартных параметров. Пролеты по своей длине тоже близки к уникальным»,— сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, присутствовавший на старте строительства.

Трамвайная линия протяженностью 21 км должна соединить Купчино, Шушары и Славянку. Время ожидания транспорта составит не более пяти минут. Весь маршрут можно будет проехать за полчаса. Господин Беглов добавил, что с прошлого года стройка набрала хороший темп, работы идут сразу на нескольких участках.

Первый этап от метро «Купчино» до Шушар должен быть закончен до конца 2025 года. Уже выбран трамвай, который будет работать на линии. Участок от Шушар до Славянки городские власти обещают сдать в 2026 году. Предполагается, что ежегодно новой линией будут пользоваться 13 млн человек.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что КГИОП согласовал эскизный проект терминала высокоскоростной ж/д магистрали (ВСМ). Рядом с объектом, высота которого составит 22,5 метра, появятся привокзальная площадь, парковка и дороги.

Андрей Маркелов