КГИОП согласовал эскиз терминала высокоскоростной магистрали

Эскизный проект терминала высокоскоростной ж/д магистрали (ВСМ) согласовали в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Об этом ведомство сообщило 25 сентября. Согласно документу, высота терминала составит 22,5 метра.

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Рядом с ним появится привокзальная площадь, парковка и дороги. Указанные работы по строительству, включая дополнительные пути на участке от Московского вокзала до Обухово под специализированное пассажирское сообщение, соответствуют требованиям режима охранной зоны.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что стоимость билетов на ВСМ из Москвы в Петербург составит 8900 рублей.

Андрей Маркелов