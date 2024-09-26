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Коммерсантъ FM
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ЦАХАЛ: в результате авиаудара по Бейруту погиб еще один командир «Хезболлы»

Командир шиитских формирований Мухаммед Хусейн Срур, также известный как Абу Салех, погиб в результате удара ВВС Израиля по Бейруту. Об этом заявила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), эту же информацию распространил «Аль-Хадат». Агентство Lebanon 24 сообщает, что командир серьезно ранен, но не убит.

Поврежденное в результате удара Израиля здание в Бейруте

Поврежденное в результате удара Израиля здание в Бейруте

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Поврежденное в результате удара Израиля здание в Бейруте

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

По данным «Аль-Хадат», удар был нанесен с истребителя F-35 и поразил штаб-квартиру «Хезболлы» на южной окраине столицы Ливана. Мухаммед Хусейн Срур курировал военно-воздушное подразделение организации. Источник издания сообщает, что в результате атаки также убиты еще двое бойцов, четыре человека получили ранения.

В ночь на сегодня, 26 сентября, израильские ВВС осуществили удары по 75 военным объектам на территории Ливана. Основными целями атаки стали арсеналы, ракетные установки и другие объекты, связанные с деятельностью «Хезболлы» на юге страны.

Ранее система ПВО сбила ракету «Хезболлы» на подлете к Тель-Авиву. До этого ракеты группировки не залетали так далеко на территорию Израиля. В «Хезболле» подчеркнули, что целью удара была штаб-квартира спецслужбы «Моссад».

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «"Хезболла" расширяет ареал покрытия»

Матвей Иващенко

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