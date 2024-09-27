Обещания без последствий
Александра Мерцалова о сомнительных коммуникациях ритейлеров
Устанавливать контакт с клиентом — основное, чему учат популярные техники продаж, неизменно указывая, что важно произвести первое впечатление. Правда, иногда ставка на личный контакт дает осечку. Так произошло в Волгограде, где Дзержинский районный суд в рамках апелляции встал на сторону потребителя, который в феврале 2024 года купил в местном «Перекрестке» продукты под собственными торговыми марками сети — «Маркет» и «Зеленая линия», потратив 5,9 тыс. руб. «Вернем деньги, если вам не понравился вкус или качество. Без чека»,— было написано на упаковке.
Александра Мерцалова
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Посчитав вкус продуктов специфическим, обещание потребитель интерпретировал буквально. Но добиться возврата средств ему не удалось. Волгоградский суд, в свою очередь, увидел в обещаниях на упаковке признаки публичного договора и обязал ритейлера заплатить покупателю 13,4 тыс. руб.: к прямым затратам добавились штраф и неустойка.
Обещания, которые никто не собирался выполнять, или сведения, не соответствующие действительности,— рекламный прием, от которого страдают потребители не только в России. В западных СМИ сейчас обсуждается реклама кроссовок Nike, появившаяся у британского магазина The Sole Supplier. Пользователям обещали кроссовки за £26 ($35), но при переходе по ссылке оказывалось, что фактически речь только о детской обуви, сообщила CNN. Подход вызвал осуждение со стороны местной рекламной ассоциации, выступающей саморегулируемой организацией. Управление по конкуренции и рынкам Великобритании еще в 2022 году обращало внимание на то, что онлайн-инструменты могут использоваться для искажения поведения потребителей. Например, стимулировать их тратить.
На решения судов и регуляторов можно посмотреть как на способ стимулировать бизнес отказаться от сомнительных методов коммуникации. Но переоценивать их эффективность не стоит. Основная цель рекламных кампаний — новые потребители продукта, стоимость привлечения которых постоянно растет. Еще полтора года назад гендиректор агентства iProspect Андрей Крисюк объяснял “Ъ”, что стоимость каждого нового клиента для компаний за год выросла в несколько раз из-за подорожания рекламы.
Важность эффективности собственных коммуникаций в этом случае однозначно растет, и разовые взыскания незначительных сумм в судах, как и предостережения регуляторов, вряд ли станут стоп-фактором. Очевидный пример — застройщики, столкнувшиеся с падением продаж. На сайте «Самолета» заявлено, что квартиру в проекте «Горки Парк» можно купить по цене от 3,3 млн руб. При переходе к поиску самый доступный вариант стоит уже 6,8 млн руб. Даже один пришедший на такую рекламу клиент принесет больше средств, чем окажутся потенциальные издержки.