Дума одобрила проект об ужесточении наказаний за вовлечение детей в преступления

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за вовлечение несовершеннолетних в преступную и антиобщественную деятельность. Отдельное наказание предусмотрено в случае использования для этих целей интернета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Пискарев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Василий Пискарев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Законопроектом предлагается внести поправки в статьи УК РФ о вовлечении несовершеннолетних в совершение преступлений (ч. 2 ст. 150) и антиобщественных действий (ч. 2. ст. 151) и дополнить новым признаком: посредством информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет. Наказание в первом случае может составить до шести лет лишения свободы, во втором — до четырех.

В настоящее время максимальная санкция по статье 150 без квалифицирующего признака — лишение свободы до пяти лет, по статье 151 — до четырех лет.

Среди авторов законопроекта — группа депутатов «Единой России», «Справедливой России — За правду» и ЛДПР во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым. Он отмечал, что по статистике чаще всего подростков вовлекают в сбыт наркотиков и психотропных веществ. В прошлом году число таких преступлений выросло на 52,3% (с 1,4 тыс. до 2,1 тыс.). При этом «очень часто общение с ребенком ведется через интернет».

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Осторожно, дети».